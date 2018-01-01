Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в Скандинавском стиле. Интерьер отличается лаконичностью и функционализмом. В качестве основных цветов оформления выбраны характерные для данной стилистики белый, серый и коричневый - цвет натуральной древесины. В детской комнате использовали более яркие оттенки и разнообразные принты. Качественные отделочные материалы и основательный подход к оформлению интерьера сделали эту квартиру невероятно удобной и визуально привлекательной. Дополнительный уют помещениям придает разноплановое освещение.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.