Дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Интерьер выдержан с соблюдением всех правил лофтовой стилистики. Кирпичная кладка и деревянные фактуры придают пространству ультрасовременный вид, а разноплановая отделка и декор делают помещение оригинальным и стильным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.