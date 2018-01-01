Интерьер этой однокомнатной квартиры - гармоничное сочетание элегантной американской классики и солнечного Прованса. Пространство комнаты поделено на две функциональные зоны - гостиной и спальни. Зонирование выполнено при помощи полупрозрачных раздвижных перегородок. Такой дизайнерский прием позволяет отделить одно помещение от другого, не утяжелив при этом пространство. В кухне царит атмосфера южного Прованса. Лаконичный гарнитур идеально вписали в пространство, оставив максимум свободного места. Акцентный элемент помещения - стена с изображением Средиземноморского побережья.
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