Белый цвет наполняет интерьер чистотой и светом, дерево сближает с природой. Синие, зеленые, желтые, сложные серые оттенки придают интерьеру свежесть, яркость. Сочетание простоты конструктива самой квартиры и богатство цветовых акцентов делает ее индивидуальной, игривой. Данная квартира подойдет смелым людям, тем, кто любит нестандартные решения в интерьере.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.