Интерьер этой квартиры выдержан в современном стиле. Пастельная палитра с яркими акцентами придаёт пространству актуальность и визуальную лёгкость, а гармоничное сочетание материалов и продуманное освещение эффектно раскрывают замысел современного дизайна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.