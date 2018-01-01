Интерьер в стиле Контемпорари нельзя не отнести к традиционному стилю, цитирующему исторические эпохи, но при этом он соответствует современным требованиям комфорта, доступности и функциональности. Этот стиль подойдет тем, кто предпочитает простоту, удобство и практичность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.