Дизайн-проект этой квартиры-студии выполнен в современном стиле. В интерьере гармонично сочетаются элементы модернизма и всеми любимого сканди, контемпорари и модернизма. В цветовом отношении помещение выдержано в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами. Пространство визуально поделено на несколько функциональных зон - кухни, гостиной и спальни. Последнюю от основного помещения отделили при помощи открытого шкафа, получив таким образом полноценное место для отдыха. Особое внимание в квартире привлекает стена с природным декором.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.