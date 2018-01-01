В основу дизайн-проекта этой двухкомнатной квартиры положен современный стиль контемпорари. Интерьер выполнен в светлой гамме. Белый цвет здесь дополнен различными оттенкам сиреневого и серого. В комнате для зонирования использованы легкие шторы. Они визуально отделяют непосредственно спальную зону от места для отдыха, и в то же время являются своеобразным декоративным элементом. Кухня-гостиная очень удобна - в рамках одного помещения гармонично соседствует зона приготовления пищи и лаунж-пространство. Стильный балкон с панорамным окном - яркое завершение интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.