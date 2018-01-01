Стиль контемпорари достаточно молодой, он только-только набирает свою популярность, но при этом уже успел обзавестись рядом почитателей. Основные черты этого стиля, такие как простота форм, функциональность, использование нейтральных цветов, максимум воздуха и естественного света, нашли отражение в этом дизайн-проекте. Квартира получилась простой, лаконичной и функциональной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.