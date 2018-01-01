Одни из самых популярных стилей - модернизм и скандинавский - нашли свое отражение в дизайн-проекте этой двухкомнатной квартиры. Интерьер выполнен в красивой цветовой гамме. В качестве базовых использованы серый и белый цвета. Сочетание разнообразных фактур, глянцевые и матовые поверхности, использование зеркал и грамотное зонирование - все это делает пространство необычайно цельным и гармоничным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.