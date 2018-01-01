Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнер руководствовалась основными правилами скандинавского стиля, в результате чего получился просторный, уютный и главное, функциональный интерьер. В качестве основных тонов отделки выбрали типичные для сканди-стиля белый, голубой и бежевый цвета. Яркие оттенки в дополнение к базовому белому, решили использовать в детской и кабинете. Зону гостиной отделили от кухни при помощи реечной перегородки. Лаконичный кухонный гарнитур идеально вписали в пространство, оставив максимум свободного места. Эргономичное решение для хранения предусмотрели в спальне. Вместительные шкафчики здесь разместили вдоль подоконника.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.