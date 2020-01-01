Дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Интерьер решен в красивой цветовой гамме. Базовый белый дополнен акцентным серым, черным и цветом тауп. Использование различных декораторских приемов сделало пространство необычным и интересным. Особое внимание в квартире уделено освещению. Стильные модели светильников добавили интерьеру элегантности и изящества.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.