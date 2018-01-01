Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. В интерьере все функционально и изысканно. Здесь преобладают характерные для скандинавского дизайна белый и серые тона. Комбинация различных материалов и наличие натуральных текстур в отделке и оформлении делают помещение интересным и создают в нем особую атмосферу уюта и спокойствия.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.