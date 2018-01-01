Данный проект состоит из 3-х комнат: Гостиная, Детская спальня и Спальня родителей. Было решено демонтировать перегородку между кухней и гостиной и сделать их двух помещений одну «Студию», тем самым увечить визуальное пространство. На данный момент такое решение является актуальным и очень удобным. Все комнаты выполнены в светлых тонах.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.