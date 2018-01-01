Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м²
стиль Конструктивизм
для жк "лазурный"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Диван и кресло располагают к приятной беседе, а стеллаж с книгами позволяет провести время за чтением. Пол гостиной - ламинат темно коричневого цвета. Потолок гостиной - подвесной в центре, и штукатурка под матовую покраску белого цвета по бокам. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску. Стены гостиной декорированы конструкциями из ГКЛ со светодиодной подсветкой. В качестве отделки конструкций - обои имитация древесины.

Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Пол комнаты выполнен из ламината серого цвета. Потолок подвесной. В спальне выполнены декоративные элементы из ГКЛ, некоторые из которых служат полками. Освещение - трекинговая система.

Кухня выполнена в едином пространстве. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Отделка стен - обои цвета слоновой кости. В качестве декора применяются конструкции из ГКЛ, а также декоративная доска. Потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета. На лоджии, которая относится к кухне устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле и наслаждаться панорамным видом города.

Санузел и ванная раздельные. Санузел оборудуется унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол выполнены из керамической плитки светлых белых и бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники, а также трекинговые системы - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры. Большое место в освещении занимает светодиодная подсветка, которая придает объем помещениям и служит дополнительным декоративным элементом.

Вся квартира наполнена солнечным светом и общее цветовое решение способствует отдыху.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурныйФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 59.2м2 стиль Конструктивизм для жк лазурный
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