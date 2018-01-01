Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Диван и кресло располагают к приятной беседе, а стеллаж с книгами позволяет провести время за чтением. Пол гостиной - ламинат темно коричневого цвета. Потолок гостиной - подвесной в центре, и штукатурка под матовую покраску белого цвета по бокам. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску. Стены гостиной декорированы конструкциями из ГКЛ со светодиодной подсветкой. В качестве отделки конструкций - обои имитация древесины.

Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Пол комнаты выполнен из ламината серого цвета. Потолок подвесной. В спальне выполнены декоративные элементы из ГКЛ, некоторые из которых служат полками. Освещение - трекинговая система.

Кухня выполнена в едином пространстве. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Отделка стен - обои цвета слоновой кости. В качестве декора применяются конструкции из ГКЛ, а также декоративная доска. Потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета. На лоджии, которая относится к кухне устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле и наслаждаться панорамным видом города.

Санузел и ванная раздельные. Санузел оборудуется унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол выполнены из керамической плитки светлых белых и бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники, а также трекинговые системы - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры. Большое место в освещении занимает светодиодная подсветка, которая придает объем помещениям и служит дополнительным декоративным элементом.

Вся квартира наполнена солнечным светом и общее цветовое решение способствует отдыху.