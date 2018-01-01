Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Диван и кресло располагают к приятной беседе, а стеллаж с книгами позволяет провести время за чтением. Пол гостиной - ламинат темно коричневого цвета. Потолок гостиной - подвесной в центре, и штукатурка под матовую покраску белого цвета по бокам. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску. Стены гостиной декорированы конструкциями из ГКЛ со светодиодной подсветкой. В качестве отделки конструкций - обои имитация древесины.
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