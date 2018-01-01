Интерьер этой квартиры-студии в Праге выполнен в стиле лофт. Деревянные текстуры, современные индустриальные светильники и элементы декора придают помещению дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, коричневый и красивый оттенок синего. Пространство квартиры функционально и четко соответствует выбранной концепции.
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