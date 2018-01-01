Не смотря на то что квартира однокомнатная, в гостиной получилось выделить спальную зону с полноценной кроватью и гостиную для приема гостей, две зоны разделяются текстилем. В целом в квартире пастельная цветовая гамма, выделяются лишь кухня и санузел глубоким синим цветом.
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