Уютная и просторная квартира в классическом стиле оформлена для семьи с ребенком. Интерьер выполнен в светлых тонах, с добавлением контрастного цвета, индивидуального для каждой комнаты.
Кухня-гостиная подойдет для семьи, которая любит принимать гостей и собираться веселой компанией за вкусным ужином или чашечкой ароматного кофе. Также помещение по достоинству оценят домохозяйки, которые любят готовить и ежедневно радуют близких различными кулинарными изысками. Уютное семейное гнездо с лаунж-зоной на утепленном балконе является предложением от застройщика. Комфортное место для отдыха, чтения книг и релаксации – невероятный подарок, который вряд ли оставит Вас равнодушным.
Взрослая спальня оборудована гардеробной. Здесь царит легкая, успокаивающая атмосфера, которая так и располагает к отдыху и сну. В помещении отсутствуют платяные шкафы, поэтому не возникает ощущения гардеробной-спальни, здесь нет зеркал, в которых отражались бы спящие. Мягкая постель, будуарная зона и точечная подсветка для вечернего отдыха создают в комнате небывалый уют.
Детская выполнена в пастельных тонах, никаких кричащих и раздражающих цветов, все мягко, спокойно и уютно. В комнате располагается удобная кровать, рабочая зона и вместительная гардеробная.
Интерьер, оформленный в классическом стиле, остается актуальным и на сегодняшний день. Классика создает не только гармоничную атмосферу в помещении, но и является признаком прекрасного вкуса.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.