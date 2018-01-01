Уютная и просторная квартира в классическом стиле оформлена для семьи с ребенком. Интерьер выполнен в светлых тонах, с добавлением контрастного цвета, индивидуального для каждой комнаты.

Кухня-гостиная подойдет для семьи, которая любит принимать гостей и собираться веселой компанией за вкусным ужином или чашечкой ароматного кофе. Также помещение по достоинству оценят домохозяйки, которые любят готовить и ежедневно радуют близких различными кулинарными изысками. Уютное семейное гнездо с лаунж-зоной на утепленном балконе является предложением от застройщика. Комфортное место для отдыха, чтения книг и релаксации – невероятный подарок, который вряд ли оставит Вас равнодушным.

Взрослая спальня оборудована гардеробной. Здесь царит легкая, успокаивающая атмосфера, которая так и располагает к отдыху и сну. В помещении отсутствуют платяные шкафы, поэтому не возникает ощущения гардеробной-спальни, здесь нет зеркал, в которых отражались бы спящие. Мягкая постель, будуарная зона и точечная подсветка для вечернего отдыха создают в комнате небывалый уют.

Детская выполнена в пастельных тонах, никаких кричащих и раздражающих цветов, все мягко, спокойно и уютно. В комнате располагается удобная кровать, рабочая зона и вместительная гардеробная.

Интерьер, оформленный в классическом стиле, остается актуальным и на сегодняшний день. Классика создает не только гармоничную атмосферу в помещении, но и является признаком прекрасного вкуса.