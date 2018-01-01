Лофт – это не столько стиль, сколько настроение и образ жизни. Это бесконечный творческий полет. Минимум внутренних перегородок, максимум свежего воздуха, - вот главный девиз этого направления. Интерьер, выполненный в данном стиле, легко может прижиться как в больших помещениях, так и в маленьких студиях.

Представленную квартиру отличает элегантная простота и лаконичность. Комната разделена на спальную и гостиную зону, что помогает провести границу между миром волшебных сновидений, где так важна уединенность, и местом увлекательных бесед с родными или друзьями.

В отделке отдается предпочтение натуральным цветам и кирпичу. Штукатурка, обои, кирпичная кладка и терракотовая плитка с интересным принтом – все это создает настроение в квартире и отражает сущность выбранного стиля.

Важно отметить, что лофт не терпит нагромождения лишних вещей. Каждый предмет в помещении знает свое место и создает ощущение упорядоченности и комфорта.

Царящая в квартире идиллия накрывает своим волшебным пледом, сотканным из уюта и тепла. Каждый уголок наполнен гармонией, которая с необыкновенной легкостью подхватывает нас и уносит в мир умиротворения и добра.

Если Вы противник беспорядка и изолированности, и Вам по духу простор, свет и воздух- то стиль лофт именно то, что Вам нужно!