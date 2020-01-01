Душевный и уютный стиль кантри является своеобразным олицетворением домашнего очага, гармонии и умиротворения. Для него характерна природная цветовая гамма. Так в интерьере этого дома преобладают бежево-песочный, травяной и небесно-синий цвета. В отделке и оформлении использованы натуральные материалы, особенно гармонично смотрится деревянная мебель и различные декоративные элементы.
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