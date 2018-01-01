Лофт – один из самых молодых стилей, популярность которого в наши дни довольно велика. Он появился в начале ХХ века и пришел к нам из Соединенных Штатов, а конкретнее из самого большого города Америки – Нью-Йорка. Традиционный лофт представляет собой открытое огромное пространство, минимализм в основной концепции и деталях, отсутствие перегородок и укромных уголков.
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