Лофт – современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся наличием открытого пространства и индустриальных элементов (высокие потолки, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол). В интерьере этой ванной комнаты вполне гармонично сочетаются кирпичная кладка, грубое дерево, отделка под бетон и изысканная сантехника. Изюминка интерьера - элегантная ванна на ножках. Особый колорит помещению придает зеркало с рамой из состаренного дерева.
Дизайн-проект необходим так как:
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