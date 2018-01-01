Интерьер этой кухни-гостиной получился достаточно эклектичным. Тон в помещении задают цвета, характерные как для лофтовой, так и для скандинавской стилистики. Здесь соседствуют насыщенный серый, терракотовый, древесный и черный цвета. Функциональная мебель полностью соответствует модной концепции современного интерьера, не перегружает пространство и создает в нем атмосферу уюта и гармонии. Особое внимание в кухне-гостиной уделено освещению. Для каждой зоны использованы разные светильники.
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