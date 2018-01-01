Многим нравятся разные стили интерьера, и бывает трудно выбрать какой-то один. Хорошим решением в данном случае станет интерьер ванной в стиле "эклектика". Несмотря на то, что любой ремонт в ванной - отражение вкусов ее владельца, эклектический санузел - это еще и ярчайшая индивидуальность. Ванная в стиле эклектика хороша тем, что позволяет создать идеально подходящую атмосферу. В ней будут только те вещи, которые нравятся семье.
Ванная в бело-голубых тонах создаёт расслабляющий эффект . На стенах можем наблюдать как однотонную плитку, так и плитку с красивым и легким орнаментом, который поддерживает теплую атмосферу комнаты.
Эклектизм, используемый в качестве дизайна современного помещения, привлекает многих людей своей оригинальностью и уходом от принятых стандартов в интерьере. Однако при этом выбранный дизайн всегда смотрится гармонично и модно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.