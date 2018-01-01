Интерьер этого совмещенного санузла отличается функционализмом и стильным дизайном. В плане цвета было решено остановиться на бело-серой цветовой гамме, с акцентным розовым на одной из стен. В отделке дизайнеры скомбинировали различные материалы, придав таким образом помещению интересный и самобытный вид. Изюминки интерьера - изящные изливы в золотом цвете, которые идеально дополняют золотистую раму у зеркала и декоративные элементы на двери.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.