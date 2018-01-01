Дизайн-проект кухни-гостиной выполнен в скандинавском стиле и полностью соответствует концепции функционализма и естественной красоты. В интерьере преобладают светлые тона: белый, голубой, а также цвет натурального дерева. Удобный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и гармонично соседствует с мебелью, подобранной для гостиной зоны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.