Дизайн-проект, разработанный для этой кухни-гостиной, отличается функционализмом и полностью соответствует концепции скандинавского стиля. Красивую гамму с использованием белого и древесного цветов дополняет современный кухонный гарнитур и лаконичная мебель гостиной. В пространстве все функционально и удобно. Небольшая барная стойка служит своеобразным разделительным элементом, который отделяет зону приготовления пищи от гостиной. Особое внимание дизайнер уделила свету. В дополнение к панорамному окну, в каждой зоне помещения предусмотрен свой источник света.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.