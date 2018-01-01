Основной чертой модернизма является стремление к гармонии между пространством и предметами интерьера. Сдержанность в модернизме олицетворяет наличие вкуса, а отказ от симметрии символизирует тяготение к природе, подражание ее разнообразию.
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