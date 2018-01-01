Очаровательный стиль прованс впитал в себя шарм прибрежных городков Лазурного побережья. Он отлично смотрится в интерьере кухни и позволяет сделать даже совсем небольшое помещение уютным и функциональным. Проект этой кухни выполнен в светлых тонах, в оформлении использован характерный для этого стиля цветочный декор. В сочетании с изысканным кухонным гарнитуром он создает неповторимую атмосферу гармонии и располагает к домашним посиделкам.
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