Ванна в стиле прованс однозначно придется вам по вкусу. Стиль зародился на юге Франции. В провинции, давшей имя направлению дизайна, ценится неспешность жизни, семейные радости, красота окружающей природы. Эта обыденность, постоянство и дали стилю необходимую индивидуальность.

А еще здесь ценят старину и предметы быта прошедших поколений. Французы очень экономны, но в Провансе экономию и бережливость возвели в культ, из которого и родился очаровавший многих самобытный стиль солнечной неги и предсказуемости течения бытия.