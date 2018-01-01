Ванна в стиле прованс однозначно придется вам по вкусу. Стиль зародился на юге Франции. В провинции, давшей имя направлению дизайна, ценится неспешность жизни, семейные радости, красота окружающей природы. Эта обыденность, постоянство и дали стилю необходимую индивидуальность.
А еще здесь ценят старину и предметы быта прошедших поколений. Французы очень экономны, но в Провансе экономию и бережливость возвели в культ, из которого и родился очаровавший многих самобытный стиль солнечной неги и предсказуемости течения бытия.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.