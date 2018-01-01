Максимально функциональная кухня в натуральных цветах и оттенках. Дизайнерские удобные и эргономичные стулья Skelet-On – центр композиции интерьера кухни.Конструкция стула, по сути, становится вторым внешним позвоночником, «Skelet-ON» не ограничивает и не сковывает естественные движения человека. Деликатно поддерживая и защищая настоящий позвоночник, стул чутко реагирует на малейшее изменение позы человека.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.