Смелое сочетание совершенно разных деталей и нюансов интерьера - вот что характеризует стиль фьюжн. Однако, несмотря на то, что данное направление подразумевает абсолютную свободу, стоит все же помнить о том, что все выбранные предметы интерьера должны гармонично сочетаться между собой. Дизайн-проект этой квартиры демонстрирует как правильно скомбинировать элементы и создать стильный и современный интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.