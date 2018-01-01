Стиль современная классика в интерьере – стиль сдержанный и одновременно изысканный. Центром внимания кухни стал обеденный стол с красивым подвесным светильником. Кухонный гарнитур в спокойной геометрии вмещает в себя все необходимые элементы и достаточно места для хранения.
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