Скандинавский стиль - это воплощение простоты, функциональности и красоты. Для молодой семьи он станет идеальным вариантом при проектировании квартиры, поскольку позволяет создать современный стильный интерьер за приемлемые деньги.

Кухня запроектирована максимально просто и удобно - техника и инженерные системы по возможности спрятаны в шкаф, белый гарнитур лаконично смотрится на фоне серых стен, а пестрый фартук в стиле «пэчворк» завершает ансамбль, придавая интерьеру интересное звучание.