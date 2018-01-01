Скандинавский стиль - это воплощение простоты, функциональности и красоты. Для молодой семьи он станет идеальным вариантом при проектировании квартиры, поскольку позволяет создать современный стильный интерьер за приемлемые деньги.
Кухня запроектирована максимально просто и удобно - техника и инженерные системы по возможности спрятаны в шкаф, белый гарнитур лаконично смотрится на фоне серых стен, а пестрый фартук в стиле «пэчворк» завершает ансамбль, придавая интерьеру интересное звучание.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.