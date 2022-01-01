Разрабатывая этот проект, дизайнер следовала основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной. Интерьер выполнен в красивой цветовой гамме с контрастными акцентами. Особое внимание в квартире уделено освещению. В каждом помещении своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом. Комбинация различных фактур и модные дизайнерские приемы сделали интерьер гармоничным и целостным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.