Эта небольшая квартира-студия отличается функционализмом и современным видом. В качестве базовых цветов использованы белый и красивые оттенки синего. Такая гамма идеально сочетается с бежевым цветом, представленном в оформлении пола и некоторой мебели. Пространство комнаты поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной. Зонирование произвели при помощи шкафа с открытыми полками. Он визуально отделил одно помещение от другого и при этом оставил максимум свободного пространства для проникновения света и воздуха.
Дизайн-проект необходим так как:
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.