Великолепное решение стиля «Современная классика» для людей, предпочитающих традиционный интерьер в современном исполнении. Светлая цветовая гамма расширяет границы пространства, наполняя его воздухом и светом. Удачное зонирование делает квартиру функциональной и стильной. В данном проекте удачно подобран баланс между классическим декором и современным дизайном.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.