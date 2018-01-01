Суть поп-арта - это необычный взгляд на обычные предметы: любая бытовая вещь, будь то банка консервов или открытка с изображением кинозвезды, превращается в высокое искусство.

Стандартная основа - это белые покрашенные стены, с которыми контрастируют сочные плакаты или креативные граффити. Поп-арт не приемлет дорогой роскошной мебели из натуральных материалов. Здесь будет органично смотреться что-то неординарное и необычной формы в стиле "ретро-футуризма". В этом стиле модно использовать мебель из яркого пластика. Материалы в поп-арте используются как натуральные, так и искусственные. Его вполне можно назвать недорогим стилем, так как за основу берется пластмасса, синтетика, бумага, металл, стекло. Также возможно применение натуральной и искусственной кожи.