Суть поп-арта - это необычный взгляд на обычные предметы: любая бытовая вещь, будь то банка консервов или открытка с изображением кинозвезды, превращается в высокое искусство.
Стандартная основа - это белые покрашенные стены, с которыми контрастируют сочные плакаты или креативные граффити. Поп-арт не приемлет дорогой роскошной мебели из натуральных материалов. Здесь будет органично смотреться что-то неординарное и необычной формы в стиле "ретро-футуризма". В этом стиле модно использовать мебель из яркого пластика. Материалы в поп-арте используются как натуральные, так и искусственные. Его вполне можно назвать недорогим стилем, так как за основу берется пластмасса, синтетика, бумага, металл, стекло. Также возможно применение натуральной и искусственной кожи.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.