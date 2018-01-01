Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Интерьер решен в красивой цветовой гамме. Здесь преобладают различные оттенки серого и бежевого цветов. Сочетание разнообразных фактур, архитектурных решений и декораторских приемов делает интерьер необычным и интересным. Особое внимание в квартире уделено освещению. В каждом помещении своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.