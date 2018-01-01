Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Пол комнаты выполнен из ламината серого цвета. Потолок подвесной. В спальне выполнены декоративные элементы из ГКЛ, некоторые из которых служат полками. Освещение - трекинговая система.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.