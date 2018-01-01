Скандинавский стиль используют для оформления интерьеров различных помещений, одним из которых является спальня. Выбор данного стилевого направления для декора спальной комнаты — весьма удачное решение. Можно с уверенностью утверждать, что в скандинавском жилище спальня является самым элегантным и уютным уголком.

В последнее время в моду вошла естественность, в тренде актуальна экологичность и стремление к минимализму, именно поэтому скандинавский стиль в дизайне спальни стал так востребован. И тона, и сама фактура отделочных материалов в скандинавском интерьере обладают приятной текстурой. Общий спокойный оттенок и матированные поверхности создают приятные тактильные ощущения. Скандинавский стиль не намекает на богатство и роскошь, поэтому и мебель используется простая, но функциональная.

Отдыхая в такой спальне, Вы быстро освободитесь от забот трудового дня, забудете о тревогах и вволю насладитесь чудесной атмосферой покоя и умиротворения.