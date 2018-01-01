Свобода и минимализм - основные составляющие нашего интерьера в скандинавском стиле. Данный проект подойдет тем, кто ценит уют домашней обстановки, любит атмосферу спокойствия и легкости.
В интерьере преобладают пастельные тона, присутствует несколько ярких акцентов, мебель из натуральных материалов, все пространства хорошо освещены, количество деталей декора ограничено.
Ваш интерьер не устареет и всегда будет выглядеть привлекательно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.