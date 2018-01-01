Простота и лаконичность. Это проявляется во всем. Прованс не приемлет ничего лишнего, избыточность ему чужда. Итак, главная характеристика этого стиля – изящество в простоте. И эти качества должны быть воплощены во всем – начиная от выбора плитки и заканчивая незаметными аксессуарами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.