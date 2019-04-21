Минималистичная трешка в скандинавском стиле: практичность, уют и красота

На полу в прихожей положили плитку , так как она практична в уходе. Декоративная отделка деревянными рейками орехового цвета и такой аксессуар, как сухоцветы, сближают с природой. Свободное пространство заполнили шкафом с лавкой и крючками для одежды, а также обувницей. Отсутствие дневного света в прихожей компенсировали встроенным линейным светильником и большим зеркалом с подсветкой. Картины в черных рамках заполнили пустоту белых стен и придали элегантности интерьеру.

На полу в прихожей положили плитку , так как она практична в уходе. Декоративная отделка деревянными рейками орехового цвета и такой аксессуар, как сухоцветы, сближают с природой. Свободное пространство заполнили шкафом с лавкой и крючками для одежды, а также обувницей. Отсутствие дневного света в прихожей компенсировали встроенным линейным светильником и большим зеркалом с подсветкой. Картины в черных рамках заполнили пустоту белых стен и придали элегантности интерьеру.

Главные черты скандинавского стиля – минимализм, практичность, много света и натуральность. В основном для оформления используется белый цвет, который визуально увеличивает пространство и придает интерьеру элегантность и чистоту. Простота и комфорт этого стиля привлекают многих, и наш заказчик не исключение. Дизайнеры ReRooms подготовили индивидуальный проект для трешки в скандинавском стиле. Предлагаем подробнее разобрать его вместе с нами.

Одна из детских комнат оформлена в бело-серых тонах с сиреневыми акцентами. Полы, покрытые деревянной паркетной доской, разбавят светлые тона и придадут ощущение уюта, гармонии и теплоты. Скандинавский стиль включает натуральные и экологические материалы из светлого дерева, поэтому наши дизайнеры подобрали кровать из выбеленной березы. Двухъярусная кровать отлично экономит место. Организовать рабочее пространство помогут стеллажи с открытыми полками. На полках можно разместить яркие вещички, компенсировав тем самым бледные тона интерьера. На стены можно повесить цветные картинки или семейные фотографии. Загромождать окна тяжелыми темными шторами и крупными растениями не стоит, света должно быть достаточно, как того требует скандинавский стиль. Небольшой светлый коврик и цветные подушки создадут комфортную обстановку.



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Вторая детская

К особенностям скандинавского стиля относят большое количество дневного света. Но не в каждой квартире есть панорамные окна. Наши дизайнеры решили эту проблему, сделав светодиодную ленту вдоль одной из стен. Наиболее подходящим для скандинавского стиля будет белый матовый натяжной потолок — он создаст ощущение легкости и воздушности пространства. Дизайнеры позаботились о практичности и натуральности мебели и подобрали белый стеллаж из дубового шпона, вместительный комод, а также кровать с выдвижными ящиками для постельного белья. Разбавить бледность отделки решили синей стеной и светлыми картинами и подушками. Белую стену оформили рисунком с изображением планет. Люстра в виде звезды дополнила космический дизайн комнаты. Типичный морской дизайн показался неуместным в скандинавском стиле.



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Спальня

В спальной комнате разместили стол из шпона дуба, прикроватные тумбы и кровать из шпона ореха, декоративные рейки цвета ореха — все это вместе с паркетным полом создало теплоту, уют и сблизило с природой. Картины с изображением животных и комнатные растения также помогут отвлечься от городской суеты. Голубая спинка кровати и покрывало вызывают ассоциации с небом и водой. Черные элементы в декоре добавили изысканности и взяли весь акцент на себя. Свободное место на стене дизайнеры решили оптимизировать, сделав крючки для велосипеда. Сам велосипед на стене выглядит необычно, но интересно. Многослойность потолка и применение светодиодной ленты делает его выше и воздушнее. Зонированное освещение над кроватью придаст вечером романтичную обстановку и поможет расслабиться.



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Кухня

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Кухня — самая функциональная комната, и очень важно ее грамотно обустроить. Нехватку рабочей поверхности можно компенсировать с помощью подоконника. Фартук кухни дизайнеры предлагают оформить черным керамическим гранитом — это добавит изысканности. К тому же на матовом черном цвете не так заметны пыль и разводы.



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Столовая

Уже давно вышли из моды одинаковые стулья, так что собрать мебель из разных коллекций — хороший ход. Интересное решение — сделать стену акцентной с помощью обоев. Очень важно расположить люстру над обеденным столом на правильной высоте. Чтобы обеденная зона смотрелась гармонично, рекомендуем расположить люстру на высоте 1,6—1,8 метра от пола.



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Ванная комната

Придерживаясь скандинавского стиля, ванную комнату и санузел дизайнеры решили выложить белой керамической плиткой гранитного цвета. Ниша с подсветкой создаст романтическую обстановку, а также поможет эффективно использовать пространство. Так как проект рассчитан на большую семью, возможно, одной стиральной машинки будет недостаточно. Можно расположить вторую сверху — это нестандартно и сэкономит место в комнате.



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Санузел

В санузле расположили маленькую раковину и зеркало с подсветкой, это очень удобно, особенно когда с утра ванная комната уже кем-то занята.



