Минималистичная трешка в скандинавском стиле: практичность, уют и красота

Дизайнеры ReRooms подготовили дизайн-проект минималистической трехкомнатной квартиры в скандинавском стиле.
Главные черты скандинавского стиля – минимализм, практичность, много света и натуральность. В основном для оформления используется белый цвет, который визуально увеличивает пространство и придает интерьеру элегантность и чистоту. Простота и комфорт этого стиля привлекают многих, и наш заказчик не исключение. Дизайнеры ReRooms подготовили индивидуальный проект для трешки в скандинавском стиле. Предлагаем подробнее разобрать его вместе с нами.
Прихожая
На полу в прихожей положили плитку, так как она практична в уходе. Декоративная отделка деревянными рейками орехового цвета и такой аксессуар, как сухоцветы, сближают с природой. Свободное пространство заполнили шкафом с лавкой и крючками для одежды, а также обувницей. Отсутствие дневного света в прихожей компенсировали встроенным линейным светильником и большим зеркалом с подсветкой. Картины в черных рамках заполнили пустоту белых стен и придали элегантности интерьеру.
Детскаяые черты скандинавского стиля – минимализм, практичность, много света и натуральность. В основном для оформления используется белый цвет, который визуально увеличивает пространство и придает интерьеру элегантность и чистоту. Простота и комфорт этого стиля привлекают многих, и наш заказчик не исключение. Дизайнеры ReRooms подготовили индивидуальный проект для трешки в скандинавском стиле. Предлагаем подробнее разобрать его вместе с нами.
Прихожая
На полу в прихожей положили плитку, так как она практична в уходе. Декоративная отделка деревянными рейками орехового цвета и такой аксессуар, как сухоцветы, сближают с природой. Свободное пространство заполнили шкафом с лавкой и крючками для одежды, а также обувницей. Отсутствие дневного света в прихожей компенсировали встроенным линейным светильником и большим зеркалом с подсветкой. Картины в черных рамках заполнили пустоту белых стен и придали элегантности интерьеру.
Детская
Наше портфолио более 10 000 проектов
Одна из детских комнат оформлена в бело-серых тонах с сиреневыми акцентами. Полы, покрытые деревянной паркетной доской, разбавят светлые тона и придадут ощущение уюта, гармонии и теплоты. Скандинавский стиль включает натуральные и экологические материалы из светлого дерева, поэтому наши дизайнеры подобрали кровать из выбеленной березы. Двухъярусная кровать отлично экономит место. Организовать рабочее пространство помогут стеллажи с открытыми полками. На полках можно разместить яркие вещички, компенсировав тем самым бледные тона интерьера. На стены можно повесить цветные картинки или семейные фотографии. Загромождать окна тяжелыми темными шторами и крупными растениями не стоит, света должно быть достаточно, как того требует скандинавский стиль. Небольшой светлый коврик и цветные подушки создадут комфортную обстановку.
Вторая детская
К особенностям скандинавского стиля относят большое количество дневного света. Но не в каждой квартире есть панорамные окна. Наши дизайнеры решили эту проблему, сделав светодиодную ленту вдоль одной из стен. Наиболее подходящим для скандинавского стиля будет белый матовый натяжной потолок — он создаст ощущение легкости и воздушности пространства. Дизайнеры позаботились о практичности и натуральности мебели и подобрали белый стеллаж из дубового шпона, вместительный комод, а также кровать с выдвижными ящиками для постельного белья. Разбавить бледность отделки решили синей стеной и светлыми картинами и подушками. Белую стену оформили рисунком с изображением планет. Люстра в виде звезды дополнила космический дизайн комнаты. Типичный морской дизайн показался неуместным в скандинавском стиле.
Спальня
В спальной комнате разместили стол из шпона дуба, прикроватные тумбы и кровать из шпона ореха, декоративные рейки цвета ореха — все это вместе с паркетным полом создало теплоту, уют и сблизило с природой. Картины с изображением животных и комнатные растения также помогут отвлечься от городской суеты. Голубая спинка кровати и покрывало вызывают ассоциации с небом и водой. Черные элементы в декоре добавили изысканности и взяли весь акцент на себя. Свободное место на стене дизайнеры решили оптимизировать, сделав крючки для велосипеда. Сам велосипед на стене выглядит необычно, но интересно. Многослойность потолка и применение светодиодной ленты делает его выше и воздушнее. Зонированное освещение над кроватью придаст вечером романтичную обстановку и поможет расслабиться.
Кухня
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Кухня — самая функциональная комната, и очень важно ее грамотно обустроить. Нехватку рабочей поверхности можно компенсировать с помощью подоконника. Фартук кухни дизайнеры предлагают оформить черным керамическим гранитом — это добавит изысканности. К тому же на матовом черном цвете не так заметны пыль и разводы.
Столовая
Уже давно вышли из моды одинаковые стулья, так что собрать мебель из разных коллекций — хороший ход. Интересное решение — сделать стену акцентной с помощью обоев. Очень важно расположить люстру над обеденным столом на правильной высоте. Чтобы обеденная зона смотрелась гармонично, рекомендуем расположить люстру на высоте 1,6—1,8 метра от пола.
Ванная комната
Придерживаясь скандинавского стиля, ванную комнату и санузел дизайнеры решили выложить белой керамической плиткой гранитного цвета. Ниша с подсветкой создаст романтическую обстановку, а также поможет эффективно использовать пространство. Так как проект рассчитан на большую семью, возможно, одной стиральной машинки будет недостаточно. Можно расположить вторую сверху — это нестандартно и сэкономит место в комнате.
Санузел
В санузле расположили маленькую раковину и зеркало с подсветкой, это очень удобно, особенно когда с утра ванная комната уже кем-то занята.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники