10 стильных приемов для преображения ванной комнаты

Хотите преобразить свою ванную? Мы вместе с ReRooms покажем, как это сделать.
Большинство ванных комнат имеют скромную площадь. Это должно быть не только функциональное помещение, но и красивая комната, где с утра можно зарядиться энергией на весь день, а перед сном расслабиться. Как это все совместить в одной ванной комнате? Представленные нами советы и приемы, возможно, помогут вам решить эту задачу.
1. Акцент на пол
Сделайте акцент на пол в ванной комнате. Можно оформить его плиткой с интересным узором, шахматкой или просто сделать его яркого цвета. При этом полы в остальных помещениях лучше сделать максимально нейтральными, иначе ванная комната будет смотреться пестро и лишится желаемой расслабляющей обстановки. Идеальное решение с таким полом — белые стены.инство ванных комнат имеют скромную площадь. Это должно быть не только функциональное помещение, но и красивая комната, где с утра можно зарядиться энергией на весь день, а перед сном расслабиться. Как это все совместить в одной ванной комнате? Представленные нами советы и приемы, возможно, помогут вам решить эту задачу.
1. Акцент на пол
Сделайте акцент на пол в ванной комнате. Можно оформить его плиткой с интересным узором, шахматкой или просто сделать его яркого цвета. При этом полы в остальных помещениях лучше сделать максимально нейтральными, иначе ванная комната будет смотреться пестро и лишится желаемой расслабляющей обстановки. Идеальное решение с таким полом — белые стены.
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2. Картины
Украсить ванную комнату помогут картины. Сыграйте на контрасте: в светлую ванную комнату повесьте темные или яркие картины, а черные рамки будут служить дополнением к ним. Картины не должны быть крупные, если помещение маленького размера. При выборе обратите внимание на влагоустойчивость материала.
3. Растения
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Домашние растения оживят интерьер в ванной комнате. Любые растения нуждаются хотя бы в минимальном источнике света, при его нехватке рекомендуем использовать люминесцентные лампочки или иногда выносить цветы на свет в другое помещение. Наиболее подходящими для этой комнаты будут такие растения, как драцена сандера, калатея, циперус. Орхидеи фаленопсис и пафиопедилум не требуют особого ухода, в отличие от других ее видов. Эти цветы добавят изящества интерьеру. Молодая сансевиерия украсит полки и столешницы, а крупная взрослая — угловые пространства.
4. Дерево и камень
Экостиль популярен уже много лет. Используя элементы из камня и дерева в своем интерьере, вы придадите роскошный вид ванной комнате. Пола из древесины приятно касаться. Он хорошо подойдет для зонирования, создаст ассоциации, связанные с баней: тепло и уют. Камень практичен и эстетичен. Он придаст изысканности и сдержанности пространству, его хорошо использовать для отделки. В наше время можно подобрать камень на любой вкус и стиль интерьера. Ванная комната с деревянной столешницей и раковиной из камня смотрится эффектно.
5. Лестница
Самая простая стремянка может стать частью интерьера. Деревянная подойдет для ванной комнаты в стилях кантри, прованс и эко, металлическая добавит шарма стилям лофт и хай-тек. Помимо всего этого лестница — функциональный аксессуар. Она используется как полотенцедержатель, а из раскладной стремянки можно сделать полки. Узкая и высокая лестница поможет сэкономить пространство, вместив большое количество текстильных изделий.
6. Зеркало
Зеркало преобразит любую ванную комнату, особенно если оно необычной формы или имеет оригинальную раму, не говоря уже о его функциональности. Актуальность зеркал также заключается в способности визуально расширять пространство. Не помешала бы и подсветка. Ограничиваясь только ею, вы создадите романтичную и расслабляющую обстановку во время принятия ванны. Оригинальная рама для зеркала кардинально изменит вид вашей ванной комнаты, особенно светлой. Рама как декоративный элемент подчеркнет индивидуальность дизайна и сделает комнату стильной.
7. Черный цвет
Чтобы ванная не выглядела мрачной, можно воспользоваться несколькими приемами. Используйте матовый черный, он мягче по насыщенности и практичнее, так как на нем меньше заметны разводы и пыль. Добавьте больше света и контрастных деталей: аромасвечи, картину, растения, корзинки для мелочей. Рекомендуем пол сделать белым, детали из дерева придадут изящества и сгладят жесткость черного цвета.
8. Ниша
Ниша в ванной комнате — функциональный декоративный элемент. В ней можно разместить косметические средства, вазы или домашние растения. С ее помощью можно создать романтическую обстановку и увеличить пространство, особенно если разместить здесь зеркало и зажечь свечи.
9. Шкафчик
Шкаф играет важную роль в обустройстве пространства ванной комнаты. Его можно подобрать любого размера и цвета, с учетом особенностей помещения. Шкаф многофункционален и может стать изюминкой интерьера. Стеклянный или зеркальный шкафчик визуально увеличит пространство. Ему всегда найдется место, ведь шкафы бывают разные: навесные, под раковину, узкие. Не забудьте обратить внимание на качество материала, из которого сделан шкаф, и его влагоустойчивость. При выборе темного шкафа рекомендуем остановить свой взгляд на более открытых моделях или со стеклом, другие будут смотреться громоздко.
10. Плетеные корзины
Плетеные корзины красивы, удобны и функциональны. Самые прочные и влагостойкие — изготовленные из бамбука и ротанга. Они добавят уюта в вашу ванную комнату. Большие корзины вместят белье, а небольшие — разную мелочь. Подберите наиболее подходящую вашему интерьеру по размеру, цвету и форме корзину. Оптимальной станет крупная бельевая корзина с несколькими отсеками и мешками.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники