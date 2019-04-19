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10 стильных приемов для преображения ванной комнаты


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Хотите преобразить свою ванную? Мы вместе с ReRooms покажем, как это сделать.

Большинство ванных комнат имеют скромную площадь. Это должно быть не только функциональное помещение, но и красивая комната, где с утра можно зарядиться энергией на весь день, а перед сном расслабиться. Как это все совместить в одной ванной комнате? Представленные нами советы и приемы, возможно, помогут вам решить эту задачу.

1. Акцент на пол

Сделайте акцент на пол в ванной комнате. Можно оформить его плиткой с интересным узором, шахматкой или просто сделать его яркого цвета. При этом полы в остальных помещениях лучше сделать максимально нейтральными, иначе ванная комната будет смотреться пестро и лишится желаемой расслабляющей обстановки. Идеальное решение с таким полом — белые стены.инство ванных комнат имеют скромную площадь. Это должно быть не только функциональное помещение, но и красивая комната, где с утра можно зарядиться энергией на весь день, а перед сном расслабиться. Как это все совместить в одной ванной комнате? Представленные нами советы и приемы, возможно, помогут вам решить эту задачу.

1. Акцент на пол

Сделайте акцент на пол в ванной комнате. Можно оформить его плиткой с интересным узором, шахматкой или просто сделать его яркого цвета. При этом полы в остальных помещениях лучше сделать максимально нейтральными, иначе ванная комната будет смотреться пестро и лишится желаемой расслабляющей обстановки. Идеальное решение с таким полом — белые стены.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: homestolove.co.nz

2. Картины

Украсить ванную комнату помогут картины. Сыграйте на контрасте: в светлую ванную комнату повесьте темные или яркие картины, а черные рамки будут служить дополнением к ним. Картины не должны быть крупные, если помещение маленького размера. При выборе обратите внимание на влагоустойчивость материала.

Фото № 2: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: rawinten.com

3. Растения

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Домашние растения оживят интерьер в ванной комнате. Любые растения нуждаются хотя бы в минимальном источнике света, при его нехватке рекомендуем использовать люминесцентные лампочки или иногда выносить цветы на свет в другое помещение. Наиболее подходящими для этой комнаты будут такие растения, как драцена сандера, калатея, циперус. Орхидеи фаленопсис и пафиопедилум не требуют особого ухода, в отличие от других ее видов. Эти цветы добавят изящества интерьеру. Молодая сансевиерия украсит полки и столешницы, а крупная взрослая — угловые пространства.

Фото № 3: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: homebeautiful.com.au

4. Дерево и камень

Экостиль популярен уже много лет. Используя элементы из камня и дерева в своем интерьере, вы придадите роскошный вид ванной комнате. Пола из древесины приятно касаться. Он хорошо подойдет для зонирования, создаст ассоциации, связанные с баней: тепло и уют. Камень практичен и эстетичен. Он придаст изысканности и сдержанности пространству, его хорошо использовать для отделки. В наше время можно подобрать камень на любой вкус и стиль интерьера. Ванная комната с деревянной столешницей и раковиной из камня смотрится эффектно.

Фото № 4: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: implantek.info

5. Лестница

Самая простая стремянка может стать частью интерьера. Деревянная подойдет для ванной комнаты в стилях кантри, прованс и эко, металлическая добавит шарма стилям лофт и хай-тек. Помимо всего этого лестница — функциональный аксессуар. Она используется как полотенцедержатель, а из раскладной стремянки можно сделать полки. Узкая и высокая лестница поможет сэкономить пространство, вместив большое количество текстильных изделий.

Фото № 5: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: thisnewoldhouse.net

6. Зеркало

Зеркало преобразит любую ванную комнату, особенно если оно необычной формы или имеет оригинальную раму, не говоря уже о его функциональности. Актуальность зеркал также заключается в способности визуально расширять пространство. Не помешала бы и подсветка. Ограничиваясь только ею, вы создадите романтичную и расслабляющую обстановку во время принятия ванны. Оригинальная рама для зеркала кардинально изменит вид вашей ванной комнаты, особенно светлой. Рама как декоративный элемент подчеркнет индивидуальность дизайна и сделает комнату стильной.

Фото № 6: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: coastalliving.com

7. Черный цвет

Чтобы ванная не выглядела мрачной, можно воспользоваться несколькими приемами. Используйте матовый черный, он мягче по насыщенности и практичнее, так как на нем меньше заметны разводы и пыль. Добавьте больше света и контрастных деталей: аромасвечи, картину, растения, корзинки для мелочей. Рекомендуем пол сделать белым, детали из дерева придадут изящества и сгладят жесткость черного цвета.

Фото № 7: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: lifeat139a.com

8. Ниша

Ниша в ванной комнате — функциональный декоративный элемент. В ней можно разместить косметические средства, вазы или домашние растения. С ее помощью можно создать романтическую обстановку и увеличить пространство, особенно если разместить здесь зеркало и зажечь свечи.

Фото № 8: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: extremotuxtla.com

9. Шкафчик

Шкаф играет важную роль в обустройстве пространства ванной комнаты. Его можно подобрать любого размера и цвета, с учетом особенностей помещения. Шкаф многофункционален и может стать изюминкой интерьера. Стеклянный или зеркальный шкафчик визуально увеличит пространство. Ему всегда найдется место, ведь шкафы бывают разные: навесные, под раковину, узкие. Не забудьте обратить внимание на качество материала, из которого сделан шкаф, и его влагоустойчивость. При выборе темного шкафа рекомендуем остановить свой взгляд на более открытых моделях или со стеклом, другие будут смотреться громоздко.

Фото № 9: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: bhg.com

10. Плетеные корзины

Плетеные корзины красивы, удобны и функциональны. Самые прочные и влагостойкие — изготовленные из бамбука и ротанга. Они добавят уюта в вашу ванную комнату. Большие корзины вместят белье, а небольшие — разную мелочь. Подберите наиболее подходящую вашему интерьеру по размеру, цвету и форме корзину. Оптимальной станет крупная бельевая корзина с несколькими отсеками и мешками.

Фото № 10: 10 стильных приемов для преображения ванной комнатыФото: apartmenttherapy.com 

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

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05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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04Через 5 дней
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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