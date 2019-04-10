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Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использования


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Любите атмосферу замков или хотите подарить своему дому самобытный интерьер? ReRooms покажет с примерами и фото, как можно это сделать, если использовать декоративный камень в интерьере.

Содержание

Декоративный камень — экологичный материал, который не боится ни влаги, ни огня, ни перепада температур. А разнообразие вариантов и форм не может не порадовать. Искусственный камень отливают из специального состава. Вариантов изготовления множество, они отличаются по технике изготовления и составу раствора. И ко всему прочему есть масса примеров, как декоративный камень гармонично вписывается в интерьер.

1. Декоративный камень и обои

Умелая отделка прихожей декоративным камнем и обоями, развешенные по стенам фото — все это привнесет очарование в ваш интерьер. Гость сможет почувствовать себя уютно и непринужденно. Декоративный камень в интерьере прихожей, как на фото, способен разделить помещение на логичные зоны.

Фото № 1: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: happy-horrors.org 

2. Декоративный камень и зона камина

Камин — та часть интерьера, которая приносит тепло в наш дом как в прямом, так и в переносном смысле. Камин принято отделывать негорючим материалом, и декоративный камень благодаря своей термостойкости отлично справляется с этим. А еще делает вид камина более эффектным и приятным, придает атмосфере уюта.

Фото № 2: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: fashimi.com 

3. Декоративный камень и кухняltr">Декоративный камень — экологичный материал, который не боится ни влаги, ни огня, ни перепада температур. А разнообразие вариантов и форм не может не порадовать. Искусственный камень отливают из специального состава. Вариантов изготовления множество, они отличаются по технике изготовления и составу раствора. И ко всему прочему есть масса примеров, как декоративный камень гармонично вписывается в интерьер.

1. Декоративный камень и обои

Умелая отделка прихожей декоративным камнем и обоями, развешенные по стенам фото — все это привнесет очарование в ваш интерьер. Гость сможет почувствовать себя уютно и непринужденно. Декоративный камень в интерьере прихожей, как на фото, способен разделить помещение на логичные зоны.

Фото № 1: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: happy-horrors.org 

2. Декоративный камень и зона камина

Камин — та часть интерьера, которая приносит тепло в наш дом как в прямом, так и в переносном смысле. Камин принято отделывать негорючим материалом, и декоративный камень благодаря своей термостойкости отлично справляется с этим. А еще делает вид камина более эффектным и приятным, придает атмосфере уюта.

Фото № 2: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: fashimi.com 

3. Декоративный камень и кухня

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Применять декоративный камень в интерьере кухни можно по-разному: сделать столешницу, отделать зону жарки, превратив ее в очаг, либо же вообще выложить весь фартук кухни. Это придаст интерьеру элементы первобытности и вместе с тем немало изящества. Несомненный плюс декоративного камня для кухни — его устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям.

Фото № 3: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: hausmobel.info 

4. Декоративный камень и освещение

Отличным украшением интерьера может стать композиция из камня и света. Объем стены, созданный камнем, с правильно подобранным освещением сможет придать вашему дому вид небольшой выставки или таинственного замка. Акцентами при помощи света можно выделить статуэтки, вазы и другие домашние украшения, которые будут смотреться очень выгодно.

Фото № 4: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: usualhouse.com 

5. Декоративный камень и арки

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Отделка арок декоративным камнем в квартире как на фото привнесет ощущение простора и целостности помещения и подчеркнет величественность больших помещений.

Фото № 5: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: grassfire.org  6. Декоративный камень у входной двери

Отделка входной двери декоративным камнем сделает вашу прихожую обособленной и привлекательной, словно на фото из журнала. Полка с оригинальными вещичками придаст красоты и индивидуальности. Камень, в свою очередь, создаст богатый внешний вид. А приятные темные тона придадут атмосферу уюта интерьеру вашего коридора.

Фото № 6: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: fauxpanels.com 

7. Декоративный камень и плитка

Декоративный камень может быть представлен в различных формах и цветах. Довольно интересное решение — камень, отделанный под плитку, которая выглядит стильно, сможет красиво вписаться в минималистичный интерьер, подчеркнуть четкие контуры помещения и придать ему объем.

Фото № 7: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: squarespace.com 

8. Декоративный камень и мозаика

Интересное решение — мелкий декоративный камень в интерьере гостиной. На фото представлен один из таких вариантов. Разнообразная цветовая гамма и небольшая величина камней дают возможность создать очень красивую композицию на стене, которая станет видным местом в вашем доме и заставит и вас, и гостей испытать восторг.

Фото № 8: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: clipgoo.com 

9. Декоративный камень и стены

Отделка стены декоративным камнем, как на фото, определенно привлечет ваш взор. Такая стена сделает акцент на определенной части помещения, в которой можно сгруппировать другие интересные детали интерьера. Этот прием оживит обстановку и создаст уютный уголок в вашем доме.

Фото № 9: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: thenhhouse.com 

10. Декоративный камень и скульптуры

Декоративный камень — материал, который можно применить в различных формах и цветах, что дает нам возможность сделать из него потрясающую вещь, такую, как скульптура на стене. Подобные произведения смотрятся очень дорого и солидно. Создается ощущение, что вы находитесь в музее.

Фото № 10: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: myshindigs.com 

11. Декоративный камень в летнем саду

Всегда хотели устроить сад в квартире, но не знали, как это сделать? Наш совет: с помощью декоративного камня. Из него можно делать потрясающие и необычные фигуры с сочетанием камня и растений, которые будет оживлять ваш дом.

Фото № 11: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: diyhomedecor.co  

12. Декоративный камень и комната отдыха

Если у вас в доме есть комната отдыха или вы пока ее только планируете устроить, подумайте о красивой отделке, чтобы вам действенно было приятно отдыхать в таком помещении. И декоративный камень прекрасно может справиться с подобной задачей. Он придаст интерьеру уют, непосредственность и тепло.

Фото № 12: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: sesa-build.com 

13. Декоративный камень в ванной

Отделанные камнем поверхности ванной комнаты выглядят величественно и надежно, к тому же они защищены от сырости и быстрого износа и обладают антибактериальными свойствами. Камень и вода создают эффект присутствия на природе, словно где-то рядом шумит водопад.

Фото № 13: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: freshpalace.com 

14. Декоративный камень и дверные проемы

Отделка дверных проемов декоративным камнем хорошо сочетается с темным деревом или стеклом, как представлено на фото ниже. Камень хорошо защищает дверные проемы от износа, а это одно из самых уязвимых мест в интерьере.

Фото № 14: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: recycledgranite.com 

15. Декоративный камень и зонирование

Декоративный камень в интерьере может участвовать в зонировании помещения. Как мы видим на фото ниже, каменная стена посередине комнаты ограждает проходную часть от зоны отдыха с диваном и телевизором. И при этом смотрится оригинально и уместно.

Фото № 15: Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использованияФото: ariontim.rs 


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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