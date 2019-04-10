Декоративный камень в интерьере: 15 стильных вариантов использования

Любите атмосферу замков или хотите подарить своему дому самобытный интерьер? ReRooms покажет с примерами и фото, как можно это сделать, если использовать декоративный камень в интерьере.
- 1. Декоративный камень и обои
- 2. Декоративный камень и зона камина
- 3. Декоративный камень и кухня
- 5. Декоративный камень и арки
- 7. Декоративный камень и плитка
- 8. Декоративный камень и мозаика
- 9. Декоративный камень и стены
- 10. Декоративный камень и скульптуры
- 11. Декоративный камень в летнем саду
- 12. Декоративный камень и комната отдыха
- 13. Декоративный камень в ванной
- 14. Декоративный камень и дверные проемы
- 15. Декоративный камень и зонирование
Декоративный камень — экологичный материал, который не боится ни влаги, ни огня, ни перепада температур. А разнообразие вариантов и форм не может не порадовать. Искусственный камень отливают из специального состава. Вариантов изготовления множество, они отличаются по технике изготовления и составу раствора. И ко всему прочему есть масса примеров, как декоративный камень гармонично вписывается в интерьер.
1. Декоративный камень и обои
Умелая отделка прихожей декоративным камнем и обоями, развешенные по стенам фото — все это привнесет очарование в ваш интерьер. Гость сможет почувствовать себя уютно и непринужденно. Декоративный камень в интерьере прихожей, как на фото, способен разделить помещение на логичные зоны.
2. Декоративный камень и зона камина
Камин — та часть интерьера, которая приносит тепло в наш дом как в прямом, так и в переносном смысле. Камин принято отделывать негорючим материалом, и декоративный камень благодаря своей термостойкости отлично справляется с этим. А еще делает вид камина более эффектным и приятным, придает атмосфере уюта.
3. Декоративный камень и кухняltr">Декоративный камень — экологичный материал, который не боится ни влаги, ни огня, ни перепада температур. А разнообразие вариантов и форм не может не порадовать. Искусственный камень отливают из специального состава. Вариантов изготовления множество, они отличаются по технике изготовления и составу раствора. И ко всему прочему есть масса примеров, как декоративный камень гармонично вписывается в интерьер.
1. Декоративный камень и обои
Умелая отделка прихожей декоративным камнем и обоями, развешенные по стенам фото — все это привнесет очарование в ваш интерьер. Гость сможет почувствовать себя уютно и непринужденно. Декоративный камень в интерьере прихожей, как на фото, способен разделить помещение на логичные зоны.
2. Декоративный камень и зона камина
Камин — та часть интерьера, которая приносит тепло в наш дом как в прямом, так и в переносном смысле. Камин принято отделывать негорючим материалом, и декоративный камень благодаря своей термостойкости отлично справляется с этим. А еще делает вид камина более эффектным и приятным, придает атмосфере уюта.
3. Декоративный камень и кухня
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Применять декоративный камень в интерьере кухни можно по-разному: сделать столешницу, отделать зону жарки, превратив ее в очаг, либо же вообще выложить весь фартук кухни. Это придаст интерьеру элементы первобытности и вместе с тем немало изящества. Несомненный плюс декоративного камня для кухни — его устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям.
Отличным украшением интерьера может стать композиция из камня и света. Объем стены, созданный камнем, с правильно подобранным освещением сможет придать вашему дому вид небольшой выставки или таинственного замка. Акцентами при помощи света можно выделить статуэтки, вазы и другие домашние украшения, которые будут смотреться очень выгодно.
5. Декоративный камень и арки
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Отделка арок декоративным камнем в квартире как на фото привнесет ощущение простора и целостности помещения и подчеркнет величественность больших помещений.
6. Декоративный камень у входной двери
Отделка входной двери декоративным камнем сделает вашу прихожую обособленной и привлекательной, словно на фото из журнала. Полка с оригинальными вещичками придаст красоты и индивидуальности. Камень, в свою очередь, создаст богатый внешний вид. А приятные темные тона придадут атмосферу уюта интерьеру вашего коридора.
7. Декоративный камень и плитка
Декоративный камень может быть представлен в различных формах и цветах. Довольно интересное решение — камень, отделанный под плитку, которая выглядит стильно, сможет красиво вписаться в минималистичный интерьер, подчеркнуть четкие контуры помещения и придать ему объем.
8. Декоративный камень и мозаика
Интересное решение — мелкий декоративный камень в интерьере гостиной. На фото представлен один из таких вариантов. Разнообразная цветовая гамма и небольшая величина камней дают возможность создать очень красивую композицию на стене, которая станет видным местом в вашем доме и заставит и вас, и гостей испытать восторг.
9. Декоративный камень и стены
Отделка стены декоративным камнем, как на фото, определенно привлечет ваш взор. Такая стена сделает акцент на определенной части помещения, в которой можно сгруппировать другие интересные детали интерьера. Этот прием оживит обстановку и создаст уютный уголок в вашем доме.
10. Декоративный камень и скульптуры
Декоративный камень — материал, который можно применить в различных формах и цветах, что дает нам возможность сделать из него потрясающую вещь, такую, как скульптура на стене. Подобные произведения смотрятся очень дорого и солидно. Создается ощущение, что вы находитесь в музее.
11. Декоративный камень в летнем саду
Всегда хотели устроить сад в квартире, но не знали, как это сделать? Наш совет: с помощью декоративного камня. Из него можно делать потрясающие и необычные фигуры с сочетанием камня и растений, которые будет оживлять ваш дом.
12. Декоративный камень и комната отдыха
Если у вас в доме есть комната отдыха или вы пока ее только планируете устроить, подумайте о красивой отделке, чтобы вам действенно было приятно отдыхать в таком помещении. И декоративный камень прекрасно может справиться с подобной задачей. Он придаст интерьеру уют, непосредственность и тепло.
13. Декоративный камень в ванной
Отделанные камнем поверхности ванной комнаты выглядят величественно и надежно, к тому же они защищены от сырости и быстрого износа и обладают антибактериальными свойствами. Камень и вода создают эффект присутствия на природе, словно где-то рядом шумит водопад.
14. Декоративный камень и дверные проемы
Отделка дверных проемов декоративным камнем хорошо сочетается с темным деревом или стеклом, как представлено на фото ниже. Камень хорошо защищает дверные проемы от износа, а это одно из самых уязвимых мест в интерьере.
15. Декоративный камень и зонирование
Декоративный камень в интерьере может участвовать в зонировании помещения. Как мы видим на фото ниже, каменная стена посередине комнаты ограждает проходную часть от зоны отдыха с диваном и телевизором. И при этом смотрится оригинально и уместно.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники