Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнаты

Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны.

Спальня

Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами.

Фото: housebeautiful.com

Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов.

Фото: housebeautiful.com

Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь! ltr">Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны.

Спальня

Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами.

Фото: housebeautiful.com

Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов.

Фото: housebeautiful.com

Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь!