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Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнаты


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На улице вовсю светит солнышко и оживает природа, радуя жителей городов яркими красками. Впустите их в свой дом, чтобы насладиться этим прекрасным временем года.

Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны. 

Спальня

Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами. 

Фото № 1: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов

Фото № 2: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь! ltr">Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны. 

Спальня

Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами. 

Фото № 1: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов

Фото № 2: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь! 

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Фото № 3: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Этот интерьер — настоящее воплощение весеннего настроения! Все самые яркие краски и необычные узоры нашли здесь свое отражение. Еще один совет: смените плотные и тяжелые шторы на более легкие с яркой окраской и весенним орнаментом. Позвольте солнечному свету и свежему воздуху войти в комнату. 

Фото № 4: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Создать весеннюю атмосферу в спальне можно и с помощью одного лишь акцента: на изголовье кровати. Добавьте желтых, оранжевых и коралловых оттенков, чтобы в комнате поселилось теплое солнышко. 

Фото № 5: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: blog.etsy.com 

Кухня 

На кухне внимание лучше акцентировать на скатерти. Забудьте про скучные однотонные модели, настало время приобрести что-то повеселее. Отдайте предпочтение скатертям с преобладанием красных, голубых, желтых и зеленых оттенков. Если к такой скатерти дополнительно приобрести интересный деревянный декор и живые цветы, то концентрация весеннего настроения будет зашкаливать. Просыпаемся после зимней спячки! 

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Фото № 6: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: style-files.com 

Особо жизнерадостным хозяевам этот вариант придется по вкусу: яркие акценты на люстре, полотенцах, скатерти, полочках и подушках создадут невероятно красочный интерьер, которому можно будет позавидовать. 

Фото № 7: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: sophierobinson.co.uk 

Не забудьте про один из главных цветов весенней поры — зеленый, который символизирует пробуждение всего живого. Шторы с оттенками зеленого, которые создают необычный узор, подойдут для этого как нельзя лучше. Сдеелайте в таком же оттенке сиденья на стульях и табуретах. 

Фото № 8: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: stylelibrary.com 

Если вы не любите большое количество ярких красок и узоров, а весеннюю атмосферу все же хочется впустить в помещение, у нас есть для вас решение. Постелите яркий винтажный ковер с оранжевыми и синими оттенками. Он отлично дополнит белоснежную кухню и подарит вам хорошее настроение. 

Фото № 9: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Сочетание синего и зеленого цветов — одно из лучших решений для кухни. Эта цветовая гамма подарит домашний уют и легкое весеннее озорство. Голубые римские шторы и подушки с таким же цветовым акцентом будут отлично сочетаться с зеленью живых цветов — олицетворением весны. 

Фото № 10: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Гостиная

Здесь тоже можно поиграть с разными узорами, причем не только в текстиле, но и на поверхностях стен. Золотые, лиловые, нежно-желтые и мятные оттенки помогут создать нежный интерьер, без каких-либо кричащих акцентов. 

Фото № 11: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Заменить можно не только тяжелые шторы, но и ковры с длинным ворсом. Отдайте предпочтение более легким и весенним моделям или плетеным дорожкам. Отлично, если такой ковер будет повторять общую яркую и жизнерадостную весеннюю палитру гостиной. Только посмотрите, как волшебно выглядит интерьер, оформленный в горчичных оттенках и дополненный весенними элементами декора: плетеной люстрой и большим количеством живых цветов в красивых вазах. 

Фото № 12: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Такой интерьер подойдет для смелых творческих личностей, любящих все яркое и необычное. Необычные шторы с довольно темным рисунком отлично сочетаются с тканевыми светильниками в горизонтальную полоску. Особое место здесь занимают подушки с всевозможными рисунками и цветами, которые помогают в создании интересного дизайна. 

Фото № 13: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: pinjacolada.com

Для создания легкого весеннего настроения порой достаточно нескольких оттенков, как в случае с этим интерьером. Ковер с геометрическим узором, цвета которого нашли отражение в других деталях комнаты, в подушках и обивке диванчика, — все это создает нежный и приятный взору дизайн. Столик с яркими и интересными по форме вазочками усиливает эффект. 

Фото № 14: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: housebeautiful.com 

Весной многие мечтают о том, как будут нежиться на солнышке в окружении мягкого песка и изумрудных волн. Создать такой образ в гостиной можно при помощи текстиля: голубого ковра с рыжими вкраплениями, которые напоминают морские звезды, и оранжевых подушек. 

Фото № 15: Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнатыФото: liluinteriors.com 

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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