Весенний текстиль для интерьера: 15 вариантов для каждой комнаты

На улице вовсю светит солнышко и оживает природа, радуя жителей городов яркими красками. Впустите их в свой дом, чтобы насладиться этим прекрасным временем года.
Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны.
Спальня
Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами.
Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов.
Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь! ltr">Весна — лучшее время для того, чтобы провести генеральную в квартире. Природа оживает и обновляется, требуя того же и от жилого помещения. Вымойте окна, протрите пыль, спрячьте массивную зимнюю одежду, освободив место. Все эти нехитрые манипуляции добавят помещению свежести и уюта. ReRooms расскажет и покажет, как с помощью яркого текстиля придать интерьеру приятных и ярких ноток весны.
Спальня
Начнем с комнаты, в которой мы проводим очень много времени и где отдыхаем телом и душой. Подойти к выбору текстиля здесь стоит с особым трепетом и вниманием. Чтобы обновить интерьер комнаты и впустить в нее больше весенних ярок, приобретите новое постельное белье. Пусть оно будет не очень яркое — сделайте лучше акцент на интересных растительных или геометрических орнаментах, которые украсят подушки. Чтобы такая композиция смотрелась интереснее, оформите стену возле кровати с помощью фотообоев с яркими цветами.
Ощущение свежего воздуха и легкой прохлады поможет привнести голубой цвет с легкими растительными рисунками. Чтобы комната все-таки выглядела по-весеннему, не забудьте добавить оранжевых или горчичных акцентов.
Весна — пора экспериментов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии поиграть с яркими оттенками. Только посмотрите, как необычно и задорно выглядит спальня, оформленная в красных оттенках, где сочетаются разные узоры: здесь и клетка, и зигзаги с полосками. Для весеннего обновления лучше и не придумаешь!
Наше портфолио более 10 000 проектов
Этот интерьер — настоящее воплощение весеннего настроения! Все самые яркие краски и необычные узоры нашли здесь свое отражение. Еще один совет: смените плотные и тяжелые шторы на более легкие с яркой окраской и весенним орнаментом. Позвольте солнечному свету и свежему воздуху войти в комнату.
Создать весеннюю атмосферу в спальне можно и с помощью одного лишь акцента: на изголовье кровати. Добавьте желтых, оранжевых и коралловых оттенков, чтобы в комнате поселилось теплое солнышко.
Кухня
На кухне внимание лучше акцентировать на скатерти. Забудьте про скучные однотонные модели, настало время приобрести что-то повеселее. Отдайте предпочтение скатертям с преобладанием красных, голубых, желтых и зеленых оттенков. Если к такой скатерти дополнительно приобрести интересный деревянный декор и живые цветы, то концентрация весеннего настроения будет зашкаливать. Просыпаемся после зимней спячки!
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Особо жизнерадостным хозяевам этот вариант придется по вкусу: яркие акценты на люстре, полотенцах, скатерти, полочках и подушках создадут невероятно красочный интерьер, которому можно будет позавидовать.
Не забудьте про один из главных цветов весенней поры — зеленый, который символизирует пробуждение всего живого. Шторы с оттенками зеленого, которые создают необычный узор, подойдут для этого как нельзя лучше. Сдеелайте в таком же оттенке сиденья на стульях и табуретах.
Если вы не любите большое количество ярких красок и узоров, а весеннюю атмосферу все же хочется впустить в помещение, у нас есть для вас решение. Постелите яркий винтажный ковер с оранжевыми и синими оттенками. Он отлично дополнит белоснежную кухню и подарит вам хорошее настроение.
Сочетание синего и зеленого цветов — одно из лучших решений для кухни. Эта цветовая гамма подарит домашний уют и легкое весеннее озорство. Голубые римские шторы и подушки с таким же цветовым акцентом будут отлично сочетаться с зеленью живых цветов — олицетворением весны.
Гостиная
Здесь тоже можно поиграть с разными узорами, причем не только в текстиле, но и на поверхностях стен. Золотые, лиловые, нежно-желтые и мятные оттенки помогут создать нежный интерьер, без каких-либо кричащих акцентов.
Заменить можно не только тяжелые шторы, но и ковры с длинным ворсом. Отдайте предпочтение более легким и весенним моделям или плетеным дорожкам. Отлично, если такой ковер будет повторять общую яркую и жизнерадостную весеннюю палитру гостиной. Только посмотрите, как волшебно выглядит интерьер, оформленный в горчичных оттенках и дополненный весенними элементами декора: плетеной люстрой и большим количеством живых цветов в красивых вазах.
Такой интерьер подойдет для смелых творческих личностей, любящих все яркое и необычное. Необычные шторы с довольно темным рисунком отлично сочетаются с тканевыми светильниками в горизонтальную полоску. Особое место здесь занимают подушки с всевозможными рисунками и цветами, которые помогают в создании интересного дизайна.
Для создания легкого весеннего настроения порой достаточно нескольких оттенков, как в случае с этим интерьером. Ковер с геометрическим узором, цвета которого нашли отражение в других деталях комнаты, в подушках и обивке диванчика, — все это создает нежный и приятный взору дизайн. Столик с яркими и интересными по форме вазочками усиливает эффект.
Весной многие мечтают о том, как будут нежиться на солнышке в окружении мягкого песка и изумрудных волн. Создать такой образ в гостиной можно при помощи текстиля: голубого ковра с рыжими вкраплениями, которые напоминают морские звезды, и оранжевых подушек.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники