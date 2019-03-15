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Яркий эклектичный интерьер в просторной трешке


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Если вы думаете, что эклектика — это пестрый разноцветный хаос, мы готовы вас переубедить. Показываем большую трехкомнатную квартиру, в которой дизайнеры ReRooms оформили очень гармоничный и сдержанный эклектичный интерьер.

Суть эклектики — в объединении лучших черт двух-трех других стилей. И это только кажется, что при создании такого интерьера правил нет: на самом деле нужно соблюдать цветовую гамму и подбирать сочетающуюся между собой мебель, которая при этом выглядит совершенно по-разному.

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как этого достичь, на примере большой трехкомнатной квартиры площадью чуть больше 100 метров. Пространства для творчества действительно много, поэтому проект получился разноплановым. Почти в каждой комнате за основу была взята неоклассика, но где-то — с элементами американской классики, где-то — с явными чертами лофта.

Показываем, каким получился интерьер каждой отдельной комнаты и всей квартиры в целом.

Прихожая, гостиная и кухня

Эти пространства стоит рассматривать комплексно, так как они находятся в одном большом помещении. В целом оно заняло треть всей квартиры, расположившись на 34 метрах.

Все зоны оформлены в сочетании белого и бежевого цветов, которые очень характерны для эклектики: яркие акценты и детали лучше видны в таком нейтральном светлом интерьере. Тут, кстати, их не так много. Дизайн разбавлен в основном синим цветом в виде нескольких стульев, штор и участка кухонного гарнитура. Можно заметить и немного бордового — в подушках на сером диване. Так что помещение получилось сдержанным и аккуратным, ничто не рябит и не бросается в глаза.

От неоклассики и американской классики взята высокая, до потолка, мебель, которая сверху заканчивается широким плинтусом, а также молдинги на стенах, камин и выраженная столовая зона. Эклектика ярко проявляется в цветовом контрасте и в гармоничной комбинации строгой классической мебели с современной — с тем же застекленным биокамином и бытовой техникой. И еще подчеркнута картинами разных эпох и направлений.


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Мебель и отделка, использованные в прихожей:

Массивная напольная доска «Орех Селект»
12 210 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит Hex Blanc 41,5 x 36
430,43 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная краска Tikkurila Y458 (Мерино)
Купить
Тумба «Джессика»
Купить
Вешалка «Джессика»
Купить
Светильники NOVOTECH AQUA
2 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться

А эти товары дизайнеры ReRooms подобрали для кухни-гостиной:

Массивная напольная доска «Орех Селект»
12 210 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная краска Tikkurila Y458 (Мерино)
Купить
Ткань портьерная SANPA бирюзовая
780 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол «Луизиана»
43 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья велюровые синие 24YJ-236-466
14 620 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло велюровое светло-серое 46AS-AR3112-LGREY
56 440 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван «Тулуза»
118 300 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Биокамин Kratki August
82 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня

Спальня, которой в квартире отведено почти 20 метров, оформлена идентичным образом: в теплых и светлых бежевых тонах, с одним выбранным для визуального акцента цветом. Здесь им стал фиолетовый в разных оттенках: банкетка у подножия кровати и шторы — темные сливовые, подушки и настольные лампы выполнены в пестром сиреневом цвете. 

Эклектичность интерьера достигается благодаря разному стилю мебели. В углу комнаты оформлена классическая зона с изящным туалетным столиком, цветочными обоями и старой картиной. Зона кровати — уже более современная и по мебели, и по отделке. Но в ней остается свой контраст, например в виде классических резных тумбочек со стильными светильниками на них. 

В спальне ярче всего опять же проявляется неоклассика — заметить ее можно по симметрии зоны с кроватью. Если провести между двумя картинами линию, по обе ее стороны будет почти зеркальный вид.


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Чтобы получить такую спальню, обратите внимание на следующие товары:

Массивная напольная доска «Орех Селект»
12 210 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать «Джарроу Вэйв Капитоне»
114 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Банкетка с ящиком фиолетовая Alice
26 180 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA
2 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра ARTICOLO float Wall Sconce Drunken Emerald
12 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник настольный AQ-G8D
10 285 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная

К спальне примыкает собственная ванная комната с единственным входом. На пяти метрах мы видим яркий интерьер с экзотическими нотками. В отделке эта экзотика проявляется в виде узорчатых настенных плиток с разнообразными рисунками, которые напоминают мандалы. В основной плитке цвета карри с эффектом потертости тоже можно разглядеть что-то восточное.

Яркая этническая гамма частично разбавляется изумрудным цветом, который визуально отделяет зоны с ванной и унитазом от остального пространства комнаты.

С оформлением контрастирует классическая сантехника белого цвета. Здесь установлена нарочито современная мебель: подвесная, минималистичная, с плавными формами.


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Для создания этой ванной дизайнерам ReRooms понадобились:

Плитка Mandala Brown 20 x 20
1 761,76 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Centro Mandala 20 x 20
2 664,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Mandala Green 20 x 20
1 761,76 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Напольная плитка Rustic Crema 33,15 x 33,15
2 092,09 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Унитаз подвесной [P10]
20 835 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина KHROMA 40 х 40
9 960 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Смеситель для умывальника CR 015.00
17 580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA
2 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Санузел

Помимо ванной в спальне, есть еще отдельный санузел в прихожей — он занимает всего 4,5 метра. Главные отличия от предыдущей комнаты: душевая кабина вместо просторной ванны и другое цветовое оформление.

Эклектичный дизайн второго санузла построен на тех же принципах сочетания этнических ноток с современной обстановкой. Но здесь использована иная палитра, более холодная, и разница между стилями подчеркивается не так сильно. Глубокий синий оттенок, разбавленный цветочными узорами, органично сочетается с современной белой сантехникой и бежевой плиткой. Наибольший контраст создает золотисто-медное зеркало и фурнитура в зоне раковины.


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Для оформления санузла были выбраны:

Плитка Etrusco Blu 20 x 20
1 884,96 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Etrusco Natural 20 x 20
1 884,96 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Душевая стойка с внешним термостатом на 2 выпуска [BARC74 CHR + V17]
79 452 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Унитаз подвесной [P10]
20 835 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA
2 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Etrusco Tessino 20 x 20
2 356,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Напольная плитка Carpet Vestige Natural 100 x 100
5 670,28 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Умывальник 50 см STRADA
8 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Детская для мальчика

В стильной детской комнате площадью 13,5 метра царствует уже другое сочетание стилей — неоклассика и лофт. 

Из классических атрибутов — высокий, до потолка, шкаф с резными дверцами, мебель в тканевой обивке, а также общая светло-бежевая гамма комнаты с белыми участками. Лофт же проявляется в частичной отделке стен искусственным камнем и пробкой. Его яркой деталью выступает оригинальная люстра из отдельных лампочек на проводах. 

В комнате нет четкого зонирования, стили оформления перемешиваются между собой, создавая образцовую эклектику. При этом палитра подобрана так, чтобы ни один элемент не выделялся на фоне остальных — так что при всей контрастности интерьера он все равно выглядит органичным и цельным.


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Отделка и мебель, использованные в этой комнате:

Пробка для стен PWЗ 324с NN
1 030 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Массивная доска «Орех Селект»
12 210 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул 2209 model
8 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться
2-местный модульный диван-кровать «ВАЛЛЕНТУНА»
88 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Искусственный камень «Эль Торре» 497-40
Купить
Люстра Loft Industrial 6 wire Cage Filament Pendant
18 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Детская для девочки

Девичья комната, которой отвели больше 14 метров, олицетворяет собой спокойный современный интерьер. Бело-серая палитра разбавлена бежевыми и розовыми элементами с оттенком пудры — все цвета органично сочетаются и не создают никакого яркого контраста. Это благотворно влияет на психическое и эмоциональное развитие ребенка.

При этом эклектика все равно отчетливо проявляется — в основном благодаря мебели. Классические шкафы и лепнина на стенах совмещены с минималистичным гардеробом и современным декором в виде светильников и украшений. Но эта комбинация не бросается в глаза и выглядит естественной. 

Здесь выполнено зонирование пространства: зона с кроватью выделена участком обоев (все остальные стены окрашены), учебное пространство отличается более ярким потолком.


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Дизайнеры ReRooms подобрали для детской спальни такие товары:

Краска Tikkurila K499 (Гранит)
Купить
Детские обои флизелиновые ProSpero Pilar Burguet
8 148 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Массивная доска «Орех Селект»
12 210 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул 3568 model
10 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать CELINE с подъемным механизмом серая
66 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф и стол сделаны на заказ у производителя мебели Kuznecov.

#Интерьер#Квартира#эклектика
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Современная эклектичная студия площадью 28 метров
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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