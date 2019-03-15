Яркий эклектичный интерьер в просторной трешке

Если вы думаете, что эклектика — это пестрый разноцветный хаос, мы готовы вас переубедить. Показываем большую трехкомнатную квартиру, в которой дизайнеры ReRooms оформили очень гармоничный и сдержанный эклектичный интерьер.

Суть эклектики — в объединении лучших черт двух-трех других стилей. И это только кажется, что при создании такого интерьера правил нет: на самом деле нужно соблюдать цветовую гамму и подбирать сочетающуюся между собой мебель, которая при этом выглядит совершенно по-разному.

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как этого достичь, на примере большой трехкомнатной квартиры площадью чуть больше 100 метров. Пространства для творчества действительно много, поэтому проект получился разноплановым. Почти в каждой комнате за основу была взята неоклассика, но где-то — с элементами американской классики, где-то — с явными чертами лофта.

Показываем, каким получился интерьер каждой отдельной комнаты и всей квартиры в целом.

Прихожая, гостиная и кухня

Эти пространства стоит рассматривать комплексно, так как они находятся в одном большом помещении. В целом оно заняло треть всей квартиры, расположившись на 34 метрах.

Все зоны оформлены в сочетании белого и бежевого цветов, которые очень характерны для эклектики: яркие акценты и детали лучше видны в таком нейтральном светлом интерьере. Тут, кстати, их не так много. Дизайн разбавлен в основном синим цветом в виде нескольких стульев, штор и участка кухонного гарнитура. Можно заметить и немного бордового — в подушках на сером диване. Так что помещение получилось сдержанным и аккуратным, ничто не рябит и не бросается в глаза.

От неоклассики и американской классики взята высокая, до потолка, мебель, которая сверху заканчивается широким плинтусом, а также молдинги на стенах, камин и выраженная столовая зона. Эклектика ярко проявляется в цветовом контрасте и в гармоничной комбинации строгой классической мебели с современной — с тем же застекленным биокамином и бытовой техникой. И еще подчеркнута картинами разных эпох и направлений.



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Мебель и отделка, использованные в прихожей:

Массивная напольная доска «Орех Селект» 12 210 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит Hex Blanc 41,5 x 36 430,43 руб.* Купить *Цена может измениться Настенная краска Tikkurila Y458 (Мерино) Купить Тумба «Джессика» Купить Вешалка «Джессика» Купить Светильники NOVOTECH AQUA 2 150 руб.* Купить *Цена может измениться

А эти товары дизайнеры ReRooms подобрали для кухни-гостиной:

Массивная напольная доска «Орех Селект» 12 210 руб.* Купить *Цена может измениться Настенная краска Tikkurila Y458 (Мерино) Купить Ткань портьерная SANPA бирюзовая 780 руб.* Купить *Цена может измениться Стол «Луизиана» 43 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья велюровые синие 24YJ-236-466 14 620 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло велюровое светло-серое 46AS-AR3112-LGREY 56 440 руб.* Купить *Цена может измениться Диван «Тулуза» 118 300 руб.* Купить *Цена может измениться Биокамин Kratki August 82 350 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня

Спальня, которой в квартире отведено почти 20 метров, оформлена идентичным образом: в теплых и светлых бежевых тонах, с одним выбранным для визуального акцента цветом. Здесь им стал фиолетовый в разных оттенках: банкетка у подножия кровати и шторы — темные сливовые, подушки и настольные лампы выполнены в пестром сиреневом цвете.

Эклектичность интерьера достигается благодаря разному стилю мебели. В углу комнаты оформлена классическая зона с изящным туалетным столиком, цветочными обоями и старой картиной. Зона кровати — уже более современная и по мебели, и по отделке. Но в ней остается свой контраст, например в виде классических резных тумбочек со стильными светильниками на них.

В спальне ярче всего опять же проявляется неоклассика — заметить ее можно по симметрии зоны с кроватью. Если провести между двумя картинами линию, по обе ее стороны будет почти зеркальный вид.



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Чтобы получить такую спальню, обратите внимание на следующие товары:

Массивная напольная доска «Орех Селект» 12 210 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать «Джарроу Вэйв Капитоне» 114 500 руб.* Купить *Цена может измениться Банкетка с ящиком фиолетовая Alice 26 180 руб.* Купить *Цена может измениться Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA 2 150 руб.* Купить *Цена может измениться Бра ARTICOLO float Wall Sconce Drunken Emerald 12 500 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник настольный AQ-G8D 10 285 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная

К спальне примыкает собственная ванная комната с единственным входом. На пяти метрах мы видим яркий интерьер с экзотическими нотками. В отделке эта экзотика проявляется в виде узорчатых настенных плиток с разнообразными рисунками, которые напоминают мандалы. В основной плитке цвета карри с эффектом потертости тоже можно разглядеть что-то восточное.

Яркая этническая гамма частично разбавляется изумрудным цветом, который визуально отделяет зоны с ванной и унитазом от остального пространства комнаты.

С оформлением контрастирует классическая сантехника белого цвета. Здесь установлена нарочито современная мебель: подвесная, минималистичная, с плавными формами.



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Для создания этой ванной дизайнерам ReRooms понадобились:

Плитка Mandala Brown 20 x 20 1 761,76 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка Centro Mandala 20 x 20 2 664,2 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка Mandala Green 20 x 20 1 761,76 руб.* Купить *Цена может измениться Напольная плитка Rustic Crema 33,15 x 33,15 2 092,09 руб.* Купить *Цена может измениться Унитаз подвесной [P10] 20 835 руб.* Купить *Цена может измениться Раковина KHROMA 40 х 40 9 960 руб.* Купить *Цена может измениться Смеситель для умывальника CR 015.00 17 580 руб.* Купить *Цена может измениться Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA 2 150 руб.* Купить *Цена может измениться

Санузел

Помимо ванной в спальне, есть еще отдельный санузел в прихожей — он занимает всего 4,5 метра. Главные отличия от предыдущей комнаты: душевая кабина вместо просторной ванны и другое цветовое оформление.

Эклектичный дизайн второго санузла построен на тех же принципах сочетания этнических ноток с современной обстановкой. Но здесь использована иная палитра, более холодная, и разница между стилями подчеркивается не так сильно. Глубокий синий оттенок, разбавленный цветочными узорами, органично сочетается с современной белой сантехникой и бежевой плиткой. Наибольший контраст создает золотисто-медное зеркало и фурнитура в зоне раковины.



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Для оформления санузла были выбраны:

Плитка Etrusco Blu 20 x 20 1 884,96 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка Etrusco Natural 20 x 20 1 884,96 руб.* Купить *Цена может измениться Душевая стойка с внешним термостатом на 2 выпуска [BARC74 CHR + V17] 79 452 руб.* Купить *Цена может измениться Унитаз подвесной [P10] 20 835 руб.* Купить *Цена может измениться Встраиваемые светильники NOVOTECH AQUA 2 150 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка Etrusco Tessino 20 x 20 2 356,2 руб.* Купить *Цена может измениться Напольная плитка Carpet Vestige Natural 100 x 100 5 670,28 руб.* Купить *Цена может измениться Умывальник 50 см STRADA 8 750 руб.* Купить *Цена может измениться

Детская для мальчика

В стильной детской комнате площадью 13,5 метра царствует уже другое сочетание стилей — неоклассика и лофт.

Из классических атрибутов — высокий, до потолка, шкаф с резными дверцами, мебель в тканевой обивке, а также общая светло-бежевая гамма комнаты с белыми участками. Лофт же проявляется в частичной отделке стен искусственным камнем и пробкой. Его яркой деталью выступает оригинальная люстра из отдельных лампочек на проводах.

В комнате нет четкого зонирования, стили оформления перемешиваются между собой, создавая образцовую эклектику. При этом палитра подобрана так, чтобы ни один элемент не выделялся на фоне остальных — так что при всей контрастности интерьера он все равно выглядит органичным и цельным.



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Отделка и мебель, использованные в этой комнате:

Пробка для стен PWЗ 324с NN 1 030 руб.* Купить *Цена может измениться Массивная доска «Орех Селект» 12 210 руб.* Купить *Цена может измениться Стул 2209 model 8 750 руб.* Купить *Цена может измениться 2-местный модульный диван-кровать «ВАЛЛЕНТУНА» 88 000 руб.* Купить *Цена может измениться Искусственный камень «Эль Торре» 497-40 Купить Люстра Loft Industrial 6 wire Cage Filament Pendant 18 100 руб.* Купить *Цена может измениться

Детская для девочки

Девичья комната, которой отвели больше 14 метров, олицетворяет собой спокойный современный интерьер. Бело-серая палитра разбавлена бежевыми и розовыми элементами с оттенком пудры — все цвета органично сочетаются и не создают никакого яркого контраста. Это благотворно влияет на психическое и эмоциональное развитие ребенка.

При этом эклектика все равно отчетливо проявляется — в основном благодаря мебели. Классические шкафы и лепнина на стенах совмещены с минималистичным гардеробом и современным декором в виде светильников и украшений. Но эта комбинация не бросается в глаза и выглядит естественной.

Здесь выполнено зонирование пространства: зона с кроватью выделена участком обоев (все остальные стены окрашены), учебное пространство отличается более ярким потолком.



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Дизайнеры ReRooms подобрали для детской спальни такие товары:

Краска Tikkurila K499 (Гранит) Купить Детские обои флизелиновые ProSpero Pilar Burguet 8 148 руб.* Купить *Цена может измениться Массивная доска «Орех Селект» 12 210 руб.* Купить *Цена может измениться Стул 3568 model 10 900 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать CELINE с подъемным механизмом серая 66 900 руб.* Купить *Цена может измениться