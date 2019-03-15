Яркий эклектичный интерьер в просторной трешке

Если вы думаете, что эклектика — это пестрый разноцветный хаос, мы готовы вас переубедить. Показываем большую трехкомнатную квартиру, в которой дизайнеры ReRooms оформили очень гармоничный и сдержанный эклектичный интерьер.
Суть эклектики — в объединении лучших черт двух-трех других стилей. И это только кажется, что при создании такого интерьера правил нет: на самом деле нужно соблюдать цветовую гамму и подбирать сочетающуюся между собой мебель, которая при этом выглядит совершенно по-разному.
Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как этого достичь, на примере большой трехкомнатной квартиры площадью чуть больше 100 метров. Пространства для творчества действительно много, поэтому проект получился разноплановым. Почти в каждой комнате за основу была взята неоклассика, но где-то — с элементами американской классики, где-то — с явными чертами лофта.
Показываем, каким получился интерьер каждой отдельной комнаты и всей квартиры в целом.
Прихожая, гостиная и кухня
Эти пространства стоит рассматривать комплексно, так как они находятся в одном большом помещении. В целом оно заняло треть всей квартиры, расположившись на 34 метрах.
Все зоны оформлены в сочетании белого и бежевого цветов, которые очень характерны для эклектики: яркие акценты и детали лучше видны в таком нейтральном светлом интерьере. Тут, кстати, их не так много. Дизайн разбавлен в основном синим цветом в виде нескольких стульев, штор и участка кухонного гарнитура. Можно заметить и немного бордового — в подушках на сером диване. Так что помещение получилось сдержанным и аккуратным, ничто не рябит и не бросается в глаза.
От неоклассики и американской классики взята высокая, до потолка, мебель, которая сверху заканчивается широким плинтусом, а также молдинги на стенах, камин и выраженная столовая зона. Эклектика ярко проявляется в цветовом контрасте и в гармоничной комбинации строгой классической мебели с современной — с тем же застекленным биокамином и бытовой техникой. И еще подчеркнута картинами разных эпох и направлений.
Мебель и отделка, использованные в прихожей:
А эти товары дизайнеры ReRooms подобрали для кухни-гостиной:
Спальня
Спальня, которой в квартире отведено почти 20 метров, оформлена идентичным образом: в теплых и светлых бежевых тонах, с одним выбранным для визуального акцента цветом. Здесь им стал фиолетовый в разных оттенках: банкетка у подножия кровати и шторы — темные сливовые, подушки и настольные лампы выполнены в пестром сиреневом цвете.
Эклектичность интерьера достигается благодаря разному стилю мебели. В углу комнаты оформлена классическая зона с изящным туалетным столиком, цветочными обоями и старой картиной. Зона кровати — уже более современная и по мебели, и по отделке. Но в ней остается свой контраст, например в виде классических резных тумбочек со стильными светильниками на них.
В спальне ярче всего опять же проявляется неоклассика — заметить ее можно по симметрии зоны с кроватью. Если провести между двумя картинами линию, по обе ее стороны будет почти зеркальный вид.
Чтобы получить такую спальню, обратите внимание на следующие товары:
Ванная
К спальне примыкает собственная ванная комната с единственным входом. На пяти метрах мы видим яркий интерьер с экзотическими нотками. В отделке эта экзотика проявляется в виде узорчатых настенных плиток с разнообразными рисунками, которые напоминают мандалы. В основной плитке цвета карри с эффектом потертости тоже можно разглядеть что-то восточное.
Яркая этническая гамма частично разбавляется изумрудным цветом, который визуально отделяет зоны с ванной и унитазом от остального пространства комнаты.
С оформлением контрастирует классическая сантехника белого цвета. Здесь установлена нарочито современная мебель: подвесная, минималистичная, с плавными формами.
Для создания этой ванной дизайнерам ReRooms понадобились:
Санузел
Помимо ванной в спальне, есть еще отдельный санузел в прихожей — он занимает всего 4,5 метра. Главные отличия от предыдущей комнаты: душевая кабина вместо просторной ванны и другое цветовое оформление.
Эклектичный дизайн второго санузла построен на тех же принципах сочетания этнических ноток с современной обстановкой. Но здесь использована иная палитра, более холодная, и разница между стилями подчеркивается не так сильно. Глубокий синий оттенок, разбавленный цветочными узорами, органично сочетается с современной белой сантехникой и бежевой плиткой. Наибольший контраст создает золотисто-медное зеркало и фурнитура в зоне раковины.
Для оформления санузла были выбраны:
Детская для мальчика
В стильной детской комнате площадью 13,5 метра царствует уже другое сочетание стилей — неоклассика и лофт.
Из классических атрибутов — высокий, до потолка, шкаф с резными дверцами, мебель в тканевой обивке, а также общая светло-бежевая гамма комнаты с белыми участками. Лофт же проявляется в частичной отделке стен искусственным камнем и пробкой. Его яркой деталью выступает оригинальная люстра из отдельных лампочек на проводах.
В комнате нет четкого зонирования, стили оформления перемешиваются между собой, создавая образцовую эклектику. При этом палитра подобрана так, чтобы ни один элемент не выделялся на фоне остальных — так что при всей контрастности интерьера он все равно выглядит органичным и цельным.
Отделка и мебель, использованные в этой комнате:
Детская для девочки
Девичья комната, которой отвели больше 14 метров, олицетворяет собой спокойный современный интерьер. Бело-серая палитра разбавлена бежевыми и розовыми элементами с оттенком пудры — все цвета органично сочетаются и не создают никакого яркого контраста. Это благотворно влияет на психическое и эмоциональное развитие ребенка.
При этом эклектика все равно отчетливо проявляется — в основном благодаря мебели. Классические шкафы и лепнина на стенах совмещены с минималистичным гардеробом и современным декором в виде светильников и украшений. Но эта комбинация не бросается в глаза и выглядит естественной.
Здесь выполнено зонирование пространства: зона с кроватью выделена участком обоев (все остальные стены окрашены), учебное пространство отличается более ярким потолком.
Дизайнеры ReRooms подобрали для детской спальни такие товары:
Шкаф и стол сделаны на заказ у производителя мебели
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники