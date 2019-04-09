10 тенденций оформления ванной комнаты

Задача дизайнеров — разработка функциональных, простых и эргономичных проектов. Примеры продукции, соответствующей проектированию таких интерьеров, можно найти у компаний ИКЕА, «Леруа Мерлен» или «Касторама».

Задача дизайнеров — разработка функциональных, простых и эргономичных проектов. Примеры продукции, соответствующей проектированию таких интерьеров, можно найти у компаний ИКЕА, «Леруа Мерлен» или «Касторама».нции оформления ванных комнат за последние годы значительно изменились. Вместо точечных светильников можно увидеть люстры, вместо банных занавесок ― настоящие шторы. Иногда при разработке дизайна используют даже ковры. В этой статье мы рассмотрим десять актуальных приемов в оформлении ванной комнаты .

Тенденции оформления ванных комнат за последние годы значительно изменились. Вместо точечных светильников можно увидеть люстры, вместо банных занавесок ― настоящие шторы. Иногда при разработке дизайна используют даже ковры. В этой статье мы рассмотрим десять актуальных приемов в оформлении ванной комнаты .

Фото: behance.net

Скандинавский интерьер — это воплощение функциональности, лаконичности и мягкости. В обустройстве помещения преобладает белый цвет в сочетании с натуральными материалами: древесина, камень, металл. В интерьерах скандинавского стиля рекомендуется использовать не более одного-двух открытых цветов для решения акцентов: серый, черный, голубой, зеленый и другие.

Для покрытия стен в ванной выбирают сочетание плитки под дерево (или другого природного материала) с однотонной, какого-либо пастельного оттенка. Система хранения эргономично продумана, чтобы не загромождать помещение мебелью, но обеспечить каждой вещи свое место. Такая система обычно выполнена из экологического материала естественного белого или древесного цвета.

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2. Подвесные конструкции

Каждый предмет интерьера в ванной должен выполнять максимум функций и занимать минимум пространства. Подвесная тумба под раковину — идеальный вариант для маленького помещения. Преимущества установки подвесной системы в том, что она монтируется на желаемой высоте и не контактирует с полом. Такой вариант позволяет упростить уборку, исключает риск скопления влаги, а следовательно — появления грибка и неприятных запахов. Отсутствие опорных элементов визуально увеличивает пространство и придает обстановке ванной современный вид.

Разделяют конструкции тумб на такие типы:

накладная раковина (умывальник устанавливается на столешницу тумбы);

встроенная в столешницу раковина.

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Тумба подвесная Cooke & Lewis Imandra 7 882 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф под раковину ГОДМОРГОН 18 490 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Экологичные элементы

Озеленение ванной комнаты используется в современном дизайне для создания природного и экологичного вида. Дизайнеры предлагают установить в ванной растения в горшках или сделать зеленую вертикальную стену из мха. Природные элементы дарят ощущение уюта и гармонии с природой.

Выбор декоративного растения зависит от его особенностей — может ли оно жить во влажной среде с перепадами температур. Подойдут такие варианты:

Папоротники — хорошо переносят влагу и выдерживают полутень.

Спатифиллум — неприхотливое растение, очищает воздух от бытовых примесей.

Аспилистра — адаптируется к любой освещенности помещения.

Преимущества вертикального панно из мха в том, что оно не требует особого полива, солнечного света и удобрений, гипоаллергенно и долговечно, может быть разных цветов и размеров. Мох проходит процесс стабилизации, природный сок заменяется на глицериносодержащий раствор и напитывается цветом. Панно должно находиться подальше от источников влаги. Различают несколько видов мха:

Ягель — природный материал, устойчивый к климатическим воздействиям.

Плоский (лесной) — используется в декоре как самостоятельный элемент, так и в комбинации с цветами, листьями, камнями.

Шарообразный (кочковый) — имеет объемную и выпуклую форму.

Например, такой вариант:

Мох зеленый 30 х 40 см стабилизированный глицерином 1 190 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Обои с интересным рисунком

Необычный вариант отделки стен в ванной комнате — обои. Казалось бы, совсем неподходящий материал для такого помещения. Между тем преимущество этого настенного покрытия — в разнообразии дизайна, минимальных затратах (в отличие от керамогранита), легкой замене на другой вариант. Для наклеивания обоев в ванной комнате следует выбирать клей с антигрибковым составом и повышенной адгезией. Для декора ванной комнаты подходят такие виды обоев:

Виниловые — стойко выдерживают воздействие высоких температур и влаги.

Стеклообои — высокая прочность, долговечность и экологичность (возможность окрашивания поверхности латексными или водоэмульсионными красками до 20 раз).

Жидкие — сухая смесь, в состав которой входят шелковые и хлопчатобумажные волокна, связующие добавки, минеральные компоненты и блески. Перед нанесением следует развести в воде в определенных пропорциях. Наносится при помощи шпателя на предварительно загрунтованную поверхность.

Обратите внимание на такие обои:

Стеклообои Inspire «Ёлка средняя» 1 703 руб.* Купить *Цена может измениться Жидкие обои SILK PLASTER 1 109 руб.* Купить *Цена может измениться Виниловые обои «Треугольник» 1 525 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Влагостойкое напольное покрытие

В ванной комнате можно совмещать холодные материалы, керамогранит или камень с противоположным по свойствам деревом. Такая отделка прекрасно уживается во влажной среде благодаря особым качествам современных материалов, в том числе влагостойкой паркетной доски. Для изготовления специальных паркетных панелей используют твердую древесину, содержащую большое количество природных масел. Не поддаются воздействию влаги, усушке и набуханию такие породы, как тик, мербау, дуб (янтарный или агатовый), венге. Деревянное напольное покрытие создаст теплую, естественную атмосферу и визуально объединит пространство всей квартиры.

При эксплуатации паркета нужно:

избегать застоя воды;

не допускать высокой влажности в ванной (не более 70%);

покрывать пол защитным маслом (в зависимости от состояния поверхности).

Нам понравилось такое покрытие:

Паркетная доска GreenLine Effect 2 060 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Интересное световое решение

Система освещения должна быть продумана на этапе планирования дизайна ванной комнаты. К светильникам существуют особые требования: они должны иметь плафоны (на расстоянии 60 см от ванны или душа допускаются светильники с II классом защиты от удара электрическим током) и не бояться влаги (степень защиты от IP24).

Ярусное освещение в ванной делится на три уровня — верхний (выше 180 см от уровня пола), средний (не выше уровня глаз человека), низший (не выше 10 см от уровня пола) — и распределяется по функциональным зонам помещения. В комнатах площадью 4,5 метра достаточно одного центрального света и дополнительного над зеркалом. Современные тенденции поощряют использование в ванной люстр, бра и других элементов освещения.

Фото: cartelledesign.com

Уместны такие элементы освещения:

Спот встраиваемый 506 руб.* Купить *Цена может измениться Подвес Inspire Byron 2 221 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Ванна как декоративный элемент

У каждого производителя сантехники в ассортименте есть отдельно стоящие ванны. Такие ванны — предмет декора, а их предназначение — дарить удовольствие и релаксацию. В зависимости от плана санузла ванна может монтироваться у стены (с настенным смесителем) либо без привязки к перегородкам (с напольным смесителем и ручным душем).

Сложность установки отдельно стоящей ванны зависит от помещения. Владельцы домов могут монтировать ее где угодно: в спальне в двух метрах от кровати, в центре комнаты или у окна — главное, заранее продумать систему подводки труб, вентиляцию и гидроизоляцию пола. Дополнительно устанавливается душевая для ежедневного пользования. Перепланировка ванной в пределах «мокрой зоны» законна в квартирах, если площадь ванной составляет не менее 8 метров. В отдельно стоящей ванне используют подвесные круглые карнизы с двумя шторками. Такое решение позиционирует ванну и как душевую, и как декоративный элемент.

Фото: happymodern.ru

Рассмотрите необходимые элементы:

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8. Модные детали в сантехнике

Контрасты прослеживаются как в отделке ванной комнаты, так и в сантехнике. Большое внимание уделяется деталям. На рынок вышла сантехника с новыми цветовыми покрытиями: розовое золото и черный. Первое покрытие — влияние современных ювелирных коллекций — считается заменой смесителям из желтого золота и латуни. Второе создает контраст с отделкой ванной комнаты и гармонично сочетается с различными стилевыми решениями.

Модное покрытие с выразительным эффектом — востребованная альтернатива стандартным материалам для сантехнического оборудования.

Нам понравились такие смесители:

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9. Скрытые смесители

Легкость и функциональность в пространстве маленьких ванных комнат зависит от конструкции мебели и сантехнического оборудования. Коммуникации внутреннего устройства смесителя монтируются в стену. За смешивание воды отвечает часть смесителя толщиной 8 см, следовательно, перед монтажом необходимо углубить устройство в стену на это расстояние. Таким образом, мы будем видеть только функциональную и декоративную часть смесителя.

Фото: blog.gnezdo-mall.ru

Встраиваемая сантехника устанавливается на необходимой заказчику высоте, что также визуально очищает пространство от лишних деталей.

Пример скрытого смесителя:

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10. Зеркала и открытые системы хранения

Установка над раковиной круглого зеркала — современное решение. Такая форма позволяет зрительно расширить помещение, сделать его более светлым, а также сгладить горизонтальные и вертикальные линии отделки. Подходящий материал для обрамления зеркал — любого вида нержавеющий металл: он переносит влажность, долговечен и привлекателен. Рамы из искусственного дерева — ДСП и ДВП — от повышения температур и влажности быстро размокают. Фото: decorfacil.com

Системы хранения избавляются от массивных подвесных шкафов и дверей, освобождая пространство. Открытые стеллажи из дерева, напольные шкафы-лестницы — актуальные предметы для декора ванной.

Подходящие элементы: