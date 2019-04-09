10 тенденций оформления ванной комнаты

Расскажем, к каким приемам прибегают дизайнеры, чтобы разнообразить интерьер ванной комнаты.
Тенденции оформления ванных комнат за последние годы значительно изменились. Вместо точечных светильников можно увидеть люстры, вместо банных занавесок ― настоящие шторы. Иногда при разработке дизайна используют даже ковры. В этой статье мы рассмотрим десять актуальных приемов в оформлении ванной комнаты.
1. Функциональность во всем
Задача дизайнеров — разработка функциональных, простых и эргономичных проектов. Примеры продукции, соответствующей проектированию таких интерьеров, можно найти у компаний ИКЕА, «Леруа Мерлен» или «Касторама».нции оформления ванных комнат за последние годы значительно изменились. Вместо точечных светильников можно увидеть люстры, вместо банных занавесок ― настоящие шторы. Иногда при разработке дизайна используют даже ковры. В этой статье мы рассмотрим десять актуальных приемов в оформлении ванной комнаты.
1. Функциональность во всем
Задача дизайнеров — разработка функциональных, простых и эргономичных проектов. Примеры продукции, соответствующей проектированию таких интерьеров, можно найти у компаний ИКЕА, «Леруа Мерлен» или «Касторама».
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Фото:
Скандинавский интерьер — это воплощение функциональности, лаконичности и мягкости. В обустройстве помещения преобладает белый цвет в сочетании с натуральными материалами: древесина, камень, металл. В интерьерах скандинавского стиля рекомендуется использовать не более одного-двух открытых цветов для решения акцентов: серый, черный, голубой, зеленый и другие.
Для покрытия стен в ванной выбирают сочетание плитки под дерево (или другого природного материала) с однотонной, какого-либо пастельного оттенка. Система хранения эргономично продумана, чтобы не загромождать помещение мебелью, но обеспечить каждой вещи свое место. Такая система обычно выполнена из экологического материала естественного белого или древесного цвета.
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Обратите внимание на такие отделочные материалы:
2. Подвесные конструкции
Каждый предмет интерьера в ванной должен выполнять максимум функций и занимать минимум пространства. Подвесная тумба под раковину — идеальный вариант для маленького помещения. Преимущества установки подвесной системы в том, что она монтируется на желаемой высоте и не контактирует с полом. Такой вариант позволяет упростить уборку, исключает риск скопления влаги, а следовательно — появления грибка и неприятных запахов. Отсутствие опорных элементов визуально увеличивает пространство и придает обстановке ванной современный вид.
Разделяют конструкции тумб на такие типы:
накладная раковина (умывальник устанавливается на столешницу тумбы);
встроенная в столешницу раковина.
Нам понравились такие варианты:
3. Экологичные элементы
Озеленение ванной комнаты используется в современном дизайне для создания природного и экологичного вида. Дизайнеры предлагают установить в ванной растения в горшках или сделать зеленую вертикальную стену из мха. Природные элементы дарят ощущение уюта и гармонии с природой.
Выбор декоративного растения зависит от его особенностей — может ли оно жить во влажной среде с перепадами температур. Подойдут такие варианты:
Папоротники — хорошо переносят влагу и выдерживают полутень.
Спатифиллум — неприхотливое растение, очищает воздух от бытовых примесей.
Аспилистра — адаптируется к любой освещенности помещения.
Преимущества вертикального панно из мха в том, что оно не требует особого полива, солнечного света и удобрений, гипоаллергенно и долговечно, может быть разных цветов и размеров. Мох проходит процесс стабилизации, природный сок заменяется на глицериносодержащий раствор и напитывается цветом. Панно должно находиться подальше от источников влаги. Различают несколько видов мха:
Ягель — природный материал, устойчивый к климатическим воздействиям.
Плоский (лесной) — используется в декоре как самостоятельный элемент, так и в комбинации с цветами, листьями, камнями.
Шарообразный (кочковый) — имеет объемную и выпуклую форму.
Например, такой вариант:
4. Обои с интересным рисунком
Необычный вариант отделки стен в ванной комнате — обои. Казалось бы, совсем неподходящий материал для такого помещения. Между тем преимущество этого настенного покрытия — в разнообразии дизайна, минимальных затратах (в отличие от керамогранита), легкой замене на другой вариант. Для наклеивания обоев в ванной комнате следует выбирать клей с антигрибковым составом и повышенной адгезией. Для декора ванной комнаты подходят такие виды обоев:
Виниловые — стойко выдерживают воздействие высоких температур и влаги.
Стеклообои — высокая прочность, долговечность и экологичность (возможность окрашивания поверхности латексными или водоэмульсионными красками до 20 раз).
Жидкие — сухая смесь, в состав которой входят шелковые и хлопчатобумажные волокна, связующие добавки, минеральные компоненты и блески. Перед нанесением следует развести в воде в определенных пропорциях. Наносится при помощи шпателя на предварительно загрунтованную поверхность.
Обратите внимание на такие обои:
5. Влагостойкое напольное покрытие
В ванной комнате можно совмещать холодные материалы, керамогранит или камень с противоположным по свойствам деревом. Такая отделка прекрасно уживается во влажной среде благодаря особым качествам современных материалов, в том числе влагостойкой паркетной доски. Для изготовления специальных паркетных панелей используют твердую древесину, содержащую большое количество природных масел. Не поддаются воздействию влаги, усушке и набуханию такие породы, как тик, мербау, дуб (янтарный или агатовый), венге. Деревянное напольное покрытие создаст теплую, естественную атмосферу и визуально объединит пространство всей квартиры.
При эксплуатации паркета нужно:
избегать застоя воды;
не допускать высокой влажности в ванной (не более 70%);
покрывать пол защитным маслом (в зависимости от состояния поверхности).
Нам понравилось такое покрытие:
6. Интересное световое решение
Система освещения должна быть продумана на этапе планирования дизайна ванной комнаты. К светильникам существуют особые требования: они должны иметь плафоны (на расстоянии 60 см от ванны или душа допускаются светильники с II классом защиты от удара электрическим током) и не бояться влаги (степень защиты от IP24).
Ярусное освещение в ванной делится на три уровня — верхний (выше 180 см от уровня пола), средний (не выше уровня глаз человека), низший (не выше 10 см от уровня пола) — и распределяется по функциональным зонам помещения. В комнатах площадью 4,5 метра достаточно одного центрального света и дополнительного над зеркалом. Современные тенденции поощряют использование в ванной люстр, бра и других элементов освещения.
Фото:
Уместны такие элементы освещения:
7. Ванна как декоративный элемент
У каждого производителя сантехники в ассортименте есть отдельно стоящие ванны. Такие ванны — предмет декора, а их предназначение — дарить удовольствие и релаксацию. В зависимости от плана санузла ванна может монтироваться у стены (с настенным смесителем) либо без привязки к перегородкам (с напольным смесителем и ручным душем).
Сложность установки отдельно стоящей ванны зависит от помещения. Владельцы домов могут монтировать ее где угодно: в спальне в двух метрах от кровати, в центре комнаты или у окна — главное, заранее продумать систему подводки труб, вентиляцию и гидроизоляцию пола. Дополнительно устанавливается душевая для ежедневного пользования. Перепланировка ванной в пределах «мокрой зоны» законна в квартирах, если площадь ванной составляет не менее 8 метров. В отдельно стоящей ванне используют подвесные круглые карнизы с двумя шторками. Такое решение позиционирует ванну и как душевую, и как декоративный элемент.
Фото:
Рассмотрите необходимые элементы:
8. Модные детали в сантехнике
Контрасты прослеживаются как в отделке ванной комнаты, так и в сантехнике. Большое внимание уделяется деталям. На рынок вышла сантехника с новыми цветовыми покрытиями: розовое золото и черный. Первое покрытие — влияние современных ювелирных коллекций — считается заменой смесителям из желтого золота и латуни. Второе создает контраст с отделкой ванной комнаты и гармонично сочетается с различными стилевыми решениями.
Модное покрытие с выразительным эффектом — востребованная альтернатива стандартным материалам для сантехнического оборудования.
Нам понравились такие смесители:
9. Скрытые смесители
Легкость и функциональность в пространстве маленьких ванных комнат зависит от конструкции мебели и сантехнического оборудования. Коммуникации внутреннего устройства смесителя монтируются в стену. За смешивание воды отвечает часть смесителя толщиной 8 см, следовательно, перед монтажом необходимо углубить устройство в стену на это расстояние. Таким образом, мы будем видеть только функциональную и декоративную часть смесителя.
Фото:
Встраиваемая сантехника устанавливается на необходимой заказчику высоте, что также визуально очищает пространство от лишних деталей.
Пример скрытого смесителя:
10. Зеркала и открытые системы хранения
Установка над раковиной круглого зеркала — современное решение. Такая форма позволяет зрительно расширить помещение, сделать его более светлым, а также сгладить горизонтальные и вертикальные линии отделки. Подходящий материал для обрамления зеркал — любого вида нержавеющий металл: он переносит влажность, долговечен и привлекателен. Рамы из искусственного дерева — ДСП и ДВП — от повышения температур и влажности быстро размокают. Фото:
Системы хранения избавляются от массивных подвесных шкафов и дверей, освобождая пространство. Открытые стеллажи из дерева, напольные шкафы-лестницы — актуальные предметы для декора ванной.
Подходящие элементы:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники